Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Esenler Erokspor Avrupa'da galibiyet peşinde

FIBA Avrupa Kupası'nda ilk iki maçını kazanan Esenler Erokspor, 3. hafta mücadelesinde SCM Universitatea Craiova'yı ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Esenler Erokspor Avrupa'da galibiyet peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında 21 Ekim Çarşamba günü Romanya temsilcisi SCM Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor, grubunda oynadığı ilk iki maçı kazanmayı başardı.

SCM Universitatea Craiova ise çıktığı iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.