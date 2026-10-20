Esenler Erokspor Avrupa'da galibiyet peşinde

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında 21 Ekim Çarşamba günü Romanya temsilcisi SCM Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Esenler Erokspor, grubunda oynadığı ilk iki maçı kazanmayı başardı.
SCM Universitatea Craiova ise çıktığı iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.
Esenler Erokspor, grubunda oynadığı ilk iki maçı kazanmayı başardı.
SCM Universitatea Craiova ise çıktığı iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.