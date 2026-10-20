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Bahçeşehir Koleji, seriyi sürdürmek istiyor

BKT Avrupa Kupası'nda 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji, 4. hafta maçında deplasmanda BOSNA BH Telecom ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 12:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji, seriyi sürdürmek istiyor
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında 21 Ekim Çarşamba Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zetra Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Bosna Hersek ekibi ise oynadığı 3 maçı da kaybetti ve 7. basamakta kendine yer buldu.

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