Bahçeşehir Koleji, seriyi sürdürmek istiyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında 21 Ekim Çarşamba Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zetra Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.
Grupta 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Bosna Hersek ekibi ise oynadığı 3 maçı da kaybetti ve 7. basamakta kendine yer buldu.
Grupta 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Bosna Hersek ekibi ise oynadığı 3 maçı da kaybetti ve 7. basamakta kendine yer buldu.