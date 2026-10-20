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Galatasaray MCT Technic'in rakibi Strasbourg

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Strasbourg'u ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 12:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray MCT Technic'in rakibi Strasbourg
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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray ile Strasbourg arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Cibona Zagreb'e deplasmanda 96-76 kaybetmişti.

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