Uğurcan Çakır'dan Lille için iddialı mesaj!

Barcelona'dan 4 gol yemesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasını engelleyen Uğurcan Çakır, "Lille karşısında gerçek gücümüzü görecekler, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarımızı alacağız" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAN BURUK'TAN ÖZEL GÖRÜŞME
Kritik sınav öncesi tecrübeli file bekçisiyle özel bir görüşme yapan Okan Buruk, öğrencisine moral verdi.
Buruk'un, "Avrupa'da aldığımız skorlar öz güvenini düşürmemeli. Sen çok iyi bir kalecisin; senden Lille maçında tüm yüreğinle mücadele etmeni ve galibiyete katkı sağlamanı istiyorum" diyerek tam destek verdiği öğrenildi.
Kritik sınav öncesi tecrübeli file bekçisiyle özel bir görüşme yapan Okan Buruk, öğrencisine moral verdi.
Buruk'un, "Avrupa'da aldığımız skorlar öz güvenini düşürmemeli. Sen çok iyi bir kalecisin; senden Lille maçında tüm yüreğinle mücadele etmeni ve galibiyete katkı sağlamanı istiyorum" diyerek tam destek verdiği öğrenildi.