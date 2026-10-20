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Uğurcan Çakır'dan Lille için iddialı mesaj!

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçı öncesi iddialı konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 11:38
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'dan Lille için iddialı mesaj!
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Barcelona'dan 4 gol yemesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasını engelleyen Uğurcan Çakır, "Lille karşısında gerçek gücümüzü görecekler, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarımızı alacağız" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK'TAN ÖZEL GÖRÜŞME

Kritik sınav öncesi tecrübeli file bekçisiyle özel bir görüşme yapan Okan Buruk, öğrencisine moral verdi.

Buruk'un, "Avrupa'da aldığımız skorlar öz güvenini düşürmemeli. Sen çok iyi bir kalecisin; senden Lille maçında tüm yüreğinle mücadele etmeni ve galibiyete katkı sağlamanı istiyorum" diyerek tam destek verdiği öğrenildi.  

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