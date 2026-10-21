PSV, Porto'yu devirdi! 19 maç sonra bir ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Porto, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Estadio do Dragao'da oynanan mücadeleyi PSV Eindhoven, Guus Til'in golüyle 1-0 kazandı.
Hollanda ekibi, aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir seriye de son verdi.
PSV İLK YARIDA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan PSV Eindhoven, 7. dakikada Ivan Perisic'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Ancak Hırvat futbolcunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
Mauro Junior'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş da az farkla auta giderken Porto, Gabri Veiga ile gol aradı.
İlk yarının son bölümünde Filip Kostic'in yakaladığı önemli fırsatta ise Alberto Costa'nın müdahalesi golü engelledi.
İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
GUUS TIL SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda iki takım da gol ararken PSV Eindhoven, Esmir Bajraktarevic'in direkten dönen şutuyla gole yaklaştı.
Hollanda temsilcisi, devam eden bölümde Guus Til'in golüyle öne geçti.
Porto ceza sahasında gelişen atakta arka direkte topla buluşan Til, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
Deneyimli futbolcu, bu golle Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü golünü kaydetti.
PORTO'NUN GOLÜNE SAVUNMA İZİN VERMEDİ
Golden sonra beraberlik için baskısını artıran Porto, art arda önemli fırsatlar yakaladı.
PSV kalecisi Matej Kovar'ın hatalı pasını değerlendiren Hwang In-Beom, ceza sahasında Andre Silva'yı topla buluşturdu. Silva'nın yakın mesafeden vuruşunu Kovar kurtardı.
Dönen topa Victor Froholdt'un yaptığı vuruşta ise Lutsharel Geertruida, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Porto, kısa süre sonra bir kez daha gole yaklaştı. Diogo Costa'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Andre Silva, kaleci Kovar'ın üzerinden aşırtma vuruş yaptı. Ancak Sergino Dest, topu çizgiden çıkararak gole izin vermedi.
Uzatma dakikalarında da üstünlüğünü koruyan PSV Eindhoven, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
19 MAÇ SONRA BİR İLK!
PSV Eindhoven, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında 19 maç sonra ilk kez kalesinde gol görmeden bir karşılaşmayı tamamladı.
Hollanda temsilcisi, deplasmandan üç puanla ayrılırken Porto ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maç sonunda puanla tanışamadı.
Hollanda ekibi, aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir seriye de son verdi.
PSV İLK YARIDA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan PSV Eindhoven, 7. dakikada Ivan Perisic'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Ancak Hırvat futbolcunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
Mauro Junior'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş da az farkla auta giderken Porto, Gabri Veiga ile gol aradı.
İlk yarının son bölümünde Filip Kostic'in yakaladığı önemli fırsatta ise Alberto Costa'nın müdahalesi golü engelledi.
İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
GUUS TIL SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda iki takım da gol ararken PSV Eindhoven, Esmir Bajraktarevic'in direkten dönen şutuyla gole yaklaştı.
Hollanda temsilcisi, devam eden bölümde Guus Til'in golüyle öne geçti.
Porto ceza sahasında gelişen atakta arka direkte topla buluşan Til, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
Deneyimli futbolcu, bu golle Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü golünü kaydetti.
PORTO'NUN GOLÜNE SAVUNMA İZİN VERMEDİ
Golden sonra beraberlik için baskısını artıran Porto, art arda önemli fırsatlar yakaladı.
PSV kalecisi Matej Kovar'ın hatalı pasını değerlendiren Hwang In-Beom, ceza sahasında Andre Silva'yı topla buluşturdu. Silva'nın yakın mesafeden vuruşunu Kovar kurtardı.
Dönen topa Victor Froholdt'un yaptığı vuruşta ise Lutsharel Geertruida, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Porto, kısa süre sonra bir kez daha gole yaklaştı. Diogo Costa'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Andre Silva, kaleci Kovar'ın üzerinden aşırtma vuruş yaptı. Ancak Sergino Dest, topu çizgiden çıkararak gole izin vermedi.
Uzatma dakikalarında da üstünlüğünü koruyan PSV Eindhoven, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
19 MAÇ SONRA BİR İLK!
PSV Eindhoven, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında 19 maç sonra ilk kez kalesinde gol görmeden bir karşılaşmayı tamamladı.
Hollanda temsilcisi, deplasmandan üç puanla ayrılırken Porto ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maç sonunda puanla tanışamadı.