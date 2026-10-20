Lamine Yamal için sözleşme itirafı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Laporta, "Lamine Yamal bir dahi! Onda bir sihir, futbolunda bir gösteri var. Bu sadece oyun tarzıyla ilgili değil, zihniyetiyle de ilgili. Günümüz futbolunu Lamine Yamal olmadan hayal etmek imkansız." dedi.
Sözlerine devam eden Laporta, "Onun futbolu tam bir gösteri! O, taraftarları eğlendirmeyi bilen futbolculardan biri." diye konuştu.
SÖZLEŞME YANITI
Laporta, Yamal için gelen "Geçen sezon 2031'e kadar uzatılan sözleşmesi çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. Onun düzeyindeki bir oyuncu için bu alışılmadık bir durum." sözlerinin ardından ardından şu ifadeleri kullandı:
"Lamine Yamal, La Masia'nın bir ürünü.
Barcelona renklerine gerçekten sadık, kulübe minnettar ve gerçek bir Barcelona taraftarı! Tüm bunlar sözleşme yenileme sürecini çok daha kolaylaştırdı.
Onunla gurur duyuyoruz. Burada sevildiğini hissediyor. Bu, onun düzeyindeki bir oyuncu için gerçekten çok önemli. Gelişiyor, olgunlaşıyor.
İlk maçına çıktığında 15 yaşındaydı, şimdi 19 yaşında. Şimdiden tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz."
Sözlerine devam eden Laporta, "Onun futbolu tam bir gösteri! O, taraftarları eğlendirmeyi bilen futbolculardan biri." diye konuştu.
SÖZLEŞME YANITI
Laporta, Yamal için gelen "Geçen sezon 2031'e kadar uzatılan sözleşmesi çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. Onun düzeyindeki bir oyuncu için bu alışılmadık bir durum." sözlerinin ardından ardından şu ifadeleri kullandı:
"Lamine Yamal, La Masia'nın bir ürünü.
Barcelona renklerine gerçekten sadık, kulübe minnettar ve gerçek bir Barcelona taraftarı! Tüm bunlar sözleşme yenileme sürecini çok daha kolaylaştırdı.
Onunla gurur duyuyoruz. Burada sevildiğini hissediyor. Bu, onun düzeyindeki bir oyuncu için gerçekten çok önemli. Gelişiyor, olgunlaşıyor.
İlk maçına çıktığında 15 yaşındaydı, şimdi 19 yaşında. Şimdiden tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz."