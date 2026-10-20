Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Lamine Yamal için sözleşme itirafı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal ile ilgili övgü dolu sözler kullandı ve genç yıldız için sözleşme itirafında bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 13:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Lamine Yamal için sözleşme itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Laporta, "Lamine Yamal bir dahi! Onda bir sihir, futbolunda bir gösteri var. Bu sadece oyun tarzıyla ilgili değil, zihniyetiyle de ilgili. Günümüz futbolunu Lamine Yamal olmadan hayal etmek imkansız." dedi.

Sözlerine devam eden Laporta, "Onun futbolu tam bir gösteri! O, taraftarları eğlendirmeyi bilen futbolculardan biri." diye konuştu.

SÖZLEŞME YANITI

Laporta, Yamal için gelen "Geçen sezon 2031'e kadar uzatılan sözleşmesi çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. Onun düzeyindeki bir oyuncu için bu alışılmadık bir durum." sözlerinin ardından ardından şu ifadeleri kullandı:

"Lamine Yamal, La Masia'nın bir ürünü.

Barcelona renklerine gerçekten sadık, kulübe minnettar ve gerçek bir Barcelona taraftarı! Tüm bunlar sözleşme yenileme sürecini çok daha kolaylaştırdı.

Onunla gurur duyuyoruz. Burada sevildiğini hissediyor. Bu, onun düzeyindeki bir oyuncu için gerçekten çok önemli. Gelişiyor, olgunlaşıyor.

İlk maçına çıktığında 15 yaşındaydı, şimdi 19 yaşında. Şimdiden tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.