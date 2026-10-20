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Trabzonspor'da Andre Onana kalesinde güven veriyor

Trabzonspor'da Andre Onana, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Kamerunlu eldiven, son oynanan Beşiktaş maçında da kalesini gole kapattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Andre Onana kalesinde güven veriyor
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Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında en az gol (5 gol) takım konumunda bulunan Trabzonspor'da kaleci Andre Onana performansıyla beğeni kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kamerunlu kaleci, bu sezon lig maçlarında rakiplerine kolay geçit vermedi.

Andre Onana, ligin ilk 8 haftasındaki Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapadı. Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ve Başakşehir maçlarında birer gol yiyen Onana, sadece Amed Sportif Faaliyetler maçında 2 gole engel olamadı.

Son 3 maçta geçilmedi

Andre Onana, ligde son 3 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçlarda kalesini kapadı.

Bordo-mavililer 2012-2013'ten sonra en az gol yediği dönemi yaşıyor

Trabzonspor, ligde 8. haftalar itibarıyla 2012-2013 sezonundan sonra en az gol yediği dönemi yaşıyor

En son 2012-2013 sezonunda ilk 8 haftada 4 gol yiyen Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda bu dönemde 6, 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 21, 2018-2019 sezonunda 11, 2019-2020 sezonunda kalesinde 10 gol gördü.

Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunda 15 gol, 2021-2022 sezonunda 8, 2022-2023 sezonunda 11, 2023-2024 sezonunda 11, 2024-2025 sezonunda 6, 2025-2026 sezonunda da 6 gol yedi.  

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