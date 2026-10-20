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Galatasaray öncesi Lille'de çarpıcı rakam!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lille, Devler Ligi'nde son maçın hepsinde kalesinde gol gördü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 11:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray öncesi Lille'de çarpıcı rakam!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Lille'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü. Son olarak 2 Ekim 2024 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İspanya devi Real Madrid'i 1-0 yenen Lille, bu organizasyonda sonraki 10 maçında kalesini gole kapatamadı. Fransa ekibi, söz konusu son 10 maçta 4'er galibiyet ile mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Lille, ayrıca son 3 Şampiyonlar Ligi maçından da mağlup ayrıldı.

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