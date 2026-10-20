Beşiktaş - Crystal Palace maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 22 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı maçı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.
Dördüncü hakem olarak Martijn Vos'un görev yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. Manschot'un yardımcısı ise Stan Teuben olacak.
TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARINI DA YÖNETTİ
Danny Makkelie, kariyerinde Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında ve A Milli Futbol Takımı'nın maçlarında da görev yaptı.
Hollandalı hakem, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Grasshoppers ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı karşılaşmayı yönetti.
Makkelie, 2017'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta da görev aldı.
2020 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalan Makkelie, 2022'de Trabzonspor ile Kopenhag arasında oynanan ve 0-0 sona eren Şampiyonlar Ligi play-off maçını da yönetti.
MİLLİ TAKIMIN MAÇLARINDA DA GÖREV ALDI
Makkelie, A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmalarında da görev yaptı. Hollandalı hakem, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu maçta ve 2016 yılında İsveç'i 2-1 yendiği hazırlık karşılaşmasında düdük çaldı.
2026 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada da görev yapan Makkelie, Türk takımlarının maçlarında daha önce birçok kez sahaya çıktı.
Dördüncü hakem olarak Martijn Vos'un görev yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. Manschot'un yardımcısı ise Stan Teuben olacak.
TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARINI DA YÖNETTİ
Danny Makkelie, kariyerinde Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında ve A Milli Futbol Takımı'nın maçlarında da görev yaptı.
Hollandalı hakem, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Grasshoppers ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı karşılaşmayı yönetti.
Makkelie, 2017'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta da görev aldı.
2020 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalan Makkelie, 2022'de Trabzonspor ile Kopenhag arasında oynanan ve 0-0 sona eren Şampiyonlar Ligi play-off maçını da yönetti.
MİLLİ TAKIMIN MAÇLARINDA DA GÖREV ALDI
Makkelie, A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmalarında da görev yaptı. Hollandalı hakem, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu maçta ve 2016 yılında İsveç'i 2-1 yendiği hazırlık karşılaşmasında düdük çaldı.
2026 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada da görev yapan Makkelie, Türk takımlarının maçlarında daha önce birçok kez sahaya çıktı.