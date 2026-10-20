Galatasaray, Lille deplasmanında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında çarşamba günü deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu.
Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.
Her iki takım da çarşamba ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu.
Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.
Her iki takım da çarşamba ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.