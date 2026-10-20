Osimhen, Lille ile siftah peşinde!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde suskun kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı golcü, sakatlığı nedeniyle Devler Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan maçta forma giyemedi. Osimhen, Barcelona karşısında da sessiz kaldı.
HEDEFİ LILLE MAÇI
Galatasaray adına geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli goller atan 27 yaşındaki golcü futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille karşılaşmasını gözüne kestirdi.
Osimhen, eski takımı Lille'e karşı oynanacak maçta bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmak istiyor. Lille karşılaşması öncesi Okan Buruk ile de görüşen Osimhen, teknik direktörüne gol sözü verdi.
ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Lille maçında eski takımına karşı sahaya çıkacak.
Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, çarşamba günü ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek.
Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
BU SEZON NE YAPTI?
Osimhen, bu sezon Galatasaray forması altında ise 7 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
HEDEFİ LILLE MAÇI
Galatasaray adına geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli goller atan 27 yaşındaki golcü futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille karşılaşmasını gözüne kestirdi.
Osimhen, eski takımı Lille'e karşı oynanacak maçta bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmak istiyor. Lille karşılaşması öncesi Okan Buruk ile de görüşen Osimhen, teknik direktörüne gol sözü verdi.
ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Lille maçında eski takımına karşı sahaya çıkacak.
Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, çarşamba günü ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek.
Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
BU SEZON NE YAPTI?
Osimhen, bu sezon Galatasaray forması altında ise 7 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.