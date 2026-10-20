Vincenzo Italiano, 23 yıllık rekoru kaçırdı

Vincenzo Italiano, Mircea Lucescu'nun 2003 yılında Beşiktaş'ın başında elde ettiği başarıyı tekrarlamak için sahaya çıksa da 23 yıllık rekoru yakalayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUCESCU'NUN BAŞARISINI TEKRARLAYAMADI
Mircea Lucescu, 2003 yılında Beşiktaş'ın başında deplasmanda oynadığı ilk iki derbiyi de kazanmayı başarmıştı. Vincenzo Italiano ise Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor karşısında da galibiyet elde edemeyerek bu başarıyı tekrarlama fırsatını kaçırdı.
Mircea Lucescu, 2003 yılında Beşiktaş'ın başında deplasmanda oynadığı ilk iki derbiyi de kazanmayı başarmıştı. Vincenzo Italiano ise Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor karşısında da galibiyet elde edemeyerek bu başarıyı tekrarlama fırsatını kaçırdı.