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Vincenzo Italiano, 23 yıllık rekoru kaçırdı

Vincenzo Italiano, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında kazanamayarak Mircea Lucescu'nun 2003'teki başarısını tekrarlayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 10:28
Fotoğraf: X.com
Vincenzo Italiano, 23 yıllık rekoru kaçırdı
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Vincenzo Italiano, Mircea Lucescu'nun 2003 yılında Beşiktaş'ın başında elde ettiği başarıyı tekrarlamak için sahaya çıksa da 23 yıllık rekoru yakalayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LUCESCU'NUN BAŞARISINI TEKRARLAYAMADI

Mircea Lucescu, 2003 yılında Beşiktaş'ın başında deplasmanda oynadığı ilk iki derbiyi de kazanmayı başarmıştı. Vincenzo Italiano ise Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor karşısında da galibiyet elde edemeyerek bu başarıyı tekrarlama fırsatını kaçırdı.



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