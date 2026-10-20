Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Vlahovic'in gol serisi Trabzon'da bitti

İlk 11'de çıktığı ilk 4 maçta gol atan Dusan Vlahovic, Trabzonspor karşısında serisini sürdüremedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 09:33
Fotoğraf: X.com
Vlahovic'in gol serisi Trabzon'da bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıktığı ilk 4 maçta da gol atmayı başaran Sırp golcü, Trabzonspor önünde seriyi sürdüremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic, gol serisini Trabzon deplasmanında sonlandırdı.

İlk 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Çorum mücadelesinde hat-trick yapan Sırp golcü, sonrasında 11'de çıktığı Fenerbahçe, Amed ve Kocaeli maçlarında da gol atmıştı. Ligde toplam 6 golü bulunan Dusan Vlahovic, 11'de çıktığı dünkü mücadelede bordo-mavili savunmayı ve Onana'yı aşamadı.

Beşiktaş'ın hücum bölgesinde çok güvendiği Vlahovic dün etkisizdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.