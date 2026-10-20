Vlahovic'in gol serisi Trabzon'da bitti

Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıktığı ilk 4 maçta da gol atmayı başaran Sırp golcü, Trabzonspor önünde seriyi sürdüremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic, gol serisini Trabzon deplasmanında sonlandırdı.
İlk 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Çorum mücadelesinde hat-trick yapan Sırp golcü, sonrasında 11'de çıktığı Fenerbahçe, Amed ve Kocaeli maçlarında da gol atmıştı. Ligde toplam 6 golü bulunan Dusan Vlahovic, 11'de çıktığı dünkü mücadelede bordo-mavili savunmayı ve Onana'yı aşamadı.
Beşiktaş'ın hücum bölgesinde çok güvendiği Vlahovic dün etkisizdi.
İlk 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Çorum mücadelesinde hat-trick yapan Sırp golcü, sonrasında 11'de çıktığı Fenerbahçe, Amed ve Kocaeli maçlarında da gol atmıştı. Ligde toplam 6 golü bulunan Dusan Vlahovic, 11'de çıktığı dünkü mücadelede bordo-mavili savunmayı ve Onana'yı aşamadı.
Beşiktaş'ın hücum bölgesinde çok güvendiği Vlahovic dün etkisizdi.