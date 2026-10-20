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Tottenham başardı, bu sezon ilk kez kazandı!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Coventry City'yi 3-1 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'den transfer edilen Sidiki Cherif, Coventry City formasıyla ilk 11'de başladığı karşılaşmada 60 dakika sahada kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tottenham başardı, bu sezon ilk kez kazandı!
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İngiltere Premier Lig'de Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, sahasında Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City'yi 3-1 mağlup etti. Tottenham bu sezon ligde ilk kez kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada James Maddison, 58. dakikada Omar Marmoush ve 90+6. dakikada Ben Davies kaydetti.

Coventry City'nin tek golü ise 49. dakikada Jack Rudoni'den geldi.

SIDIKI CHERIF 60 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, Tottenham karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, mücadelenin 60. dakikasında yerini Taiwo Awoniyi'ye bıraktı.

TOTENNHAM SONUNDA KAZANDI

Bu sonuçla Tottenham, bu sezon Premier Lig'deki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Cpventry 6 puanda kaldı.

İngiltere Premier Ligde hafta sonu Tottenham, Chelsea'ya konuk olacak. Coventry, Fulham'ı ağırlayacak.



DEJAN KULUSEVSKI 526 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ!

Tottenham'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dejan Kulusevski, Coventry City karşılaşmasının 87. dakikasında oyuna girerek 526 gün sonra sahalara döndü. Son olarak 11 Mayıs 2025'te Crystal Palace karşısında görev yapan 26 yaşındaki İsveçli futbolcu, yaşadığı ciddi diz sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalmıştı. Birden fazla operasyon geçiren ve 2025/26 sezonunun tamamını kaçıran Kulusevski, yaklaşık 17 aylık aranın ardından yeniden Tottenham formasıyla sahaya çıktı.

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