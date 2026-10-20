Fenerbahçe'de Lukaku-Vedat planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisini de düşünerek forvet hattında rotasyona gitmeyi planlıyor.
Tecrübeli teknik adamın, Slavia Prag karşılaşmasında Romelu Lukaku'ya, pazartesi günü oynanacak derbide ise Vedat Muriqi'e görev vermesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUKAKU SLAVIA PRAG MAÇINDA
Alanyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında Romelu Lukaku'yu ilk 11'de tercih eden Kartal'ın, Slavia Prag mücadelesinde de Belçikalı golcüyle başlaması bekleniyor.
VEDAT MURİqi DERBİYE SAKLANIYOR
Alanyaspor maçında 10 dakika süre alan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in ise Galatasaray derbisine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kartal'ın iki oyuncusunu da dinlendirerek kritik derbiye daha hazır şekilde çıkarmayı planladığı belirtiliyor.
Tecrübeli teknik adamın, Slavia Prag karşılaşmasında Romelu Lukaku'ya, pazartesi günü oynanacak derbide ise Vedat Muriqi'e görev vermesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUKAKU SLAVIA PRAG MAÇINDA
Alanyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında Romelu Lukaku'yu ilk 11'de tercih eden Kartal'ın, Slavia Prag mücadelesinde de Belçikalı golcüyle başlaması bekleniyor.
VEDAT MURİqi DERBİYE SAKLANIYOR
Alanyaspor maçında 10 dakika süre alan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in ise Galatasaray derbisine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kartal'ın iki oyuncusunu da dinlendirerek kritik derbiye daha hazır şekilde çıkarmayı planladığı belirtiliyor.