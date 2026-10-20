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Fenerbahçe'de Lukaku-Vedat planı

İsmail Kartal'ın Slavia Prag maçında Romelu Lukaku'yu, Galatasaray derbisinde ise Vedat Muriqi'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.

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calendar 20 Ekim 2026 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 09:56
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de Lukaku-Vedat planı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisini de düşünerek forvet hattında rotasyona gitmeyi planlıyor.

Tecrübeli teknik adamın, Slavia Prag karşılaşmasında Romelu Lukaku'ya, pazartesi günü oynanacak derbide ise Vedat Muriqi'e görev vermesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LUKAKU SLAVIA PRAG MAÇINDA

Alanyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında Romelu Lukaku'yu ilk 11'de tercih eden Kartal'ın, Slavia Prag mücadelesinde de Belçikalı golcüyle başlaması bekleniyor.

VEDAT MURİqi DERBİYE SAKLANIYOR

Alanyaspor maçında 10 dakika süre alan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in ise Galatasaray derbisine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kartal'ın iki oyuncusunu da dinlendirerek kritik derbiye daha hazır şekilde çıkarmayı planladığı belirtiliyor.



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