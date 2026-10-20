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Galatasaray'da kritik anların adamı Deniz Gül

Gençlerbirliği deplasmanında Galatasaray'a galibiyeti getiren Deniz Gül, istatistikleriyle dikkat çekiyor. Kariyerinde 27 golü bulunan Deniz Gül, 8. kez bir karşılaşmada 82. dakikadan sonra fileleri havalandırmayı başardı.

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calendar 20 Ekim 2026 09:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kritik anların adamı Deniz Gül
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Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında golcü arayışlarını uzun süre sürdüren Galatasaray, son olarak milli futbolcu Deniz Gül'de karar kılmıştı. Takıma alışma sürecini geride bırakan 22 yaşındaki yıldız, Gençlerbirliği deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim olmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 88. dakikasında fileleri havalandıran Deniz Gül, sarı-kırmızılı takımın yüzünü güldürdü. Genç yaşına karşın Deniz, maçların son anlarında sorumluluk almaktan asla kaçınmayan bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Kariyeri de bunu gösteriyor.

GOLLERİNİN YÜZDE 30'U!

Genç oyuncu bugüne kadar kariyerindeki 27. golünü kaydederken, 8. kez bir karşılaşmanın son diliminde fileleri havalandırdı. 82. dakika ve sonrasında attığı kritik golle Ankara deplasmanında da bir yenisini ekleyen Deniz, Galatasaray'ın liderliğini sürdürmesini sağlamıştı.

Bugüne kadar attığı gollerin yaklaşık yüzde 30'unu son dakikalarda bulan Deniz Gül, kritik anların adamı olduğunu gösterdi. Kulübeden büyük bir güç katacağını gösteren milli futbolcu, parçalı forma altındaki ilk gol sevincini yaşadı.  

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