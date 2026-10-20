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Salah'tan Beşiktaş'a gönderme!

Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Beşiktaş maçının ardından, "Yüzde otuz beş." şeklinde bir paylaşıma imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 10:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Salah'tan Beşiktaş'a gönderme!
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Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Beşiktaş ile oynanan maçın ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'a imzasından önce Beşiktaş ile de adı geçen Mısırlı yıldız, siyah-beyazlılar karşısında 2-0 kazanılan maçta takımının ikinci golünü attı.

Salah, Beşiktaş'a karşı oynanan ve kazanılan maçın ardından, "Yüzde otuz beş." şeklinde bir paylaşım yaptı ve bu paylaşıma göz kırpma emojisi de ekledi.

Salah'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'a gönderme olarak yorumlandı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde Salah ile ilgilenmiş ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın yüzde 35 komisyon istediği iddia edilmiş ve Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırmıştı.

Trabzonspor'da şu ana kadar 11 maçta süre bulan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.  



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