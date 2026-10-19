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Chibuike Nwaiwu'dan olay yaratan paylaşım!

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 23:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Chibuike Nwaiwu'dan olay yaratan paylaşım!
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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Beşiktaş maçı sonrası paylaşımıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chibuike Nwaiwu, maçın ardından Dusan Vlahovic ve Muhammed Salah'ın fotoğraflarının yer aldığı bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Nwaiwu'nun bu paylaşımında, "İşimi kim elimden alıyor?" ifadeleri yer aldı.

Nijeryalı savunma oyuncusunn bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

Chibuike Nwaiwu'nun paylaşımı şu şekilde:






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