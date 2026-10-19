Chibuike Nwaiwu'dan olay yaratan paylaşım!

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Beşiktaş maçı sonrası paylaşımıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chibuike Nwaiwu, maçın ardından Dusan Vlahovic ve Muhammed Salah'ın fotoğraflarının yer aldığı bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.
Nwaiwu'nun bu paylaşımında, "İşimi kim elimden alıyor?" ifadeleri yer aldı.
Nijeryalı savunma oyuncusunn bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.
Chibuike Nwaiwu'nun paylaşımı şu şekilde:
Nwaiwu'nun bu paylaşımında, "İşimi kim elimden alıyor?" ifadeleri yer aldı.
Nijeryalı savunma oyuncusunn bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.
Chibuike Nwaiwu'nun paylaşımı şu şekilde: