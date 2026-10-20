Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının 3. hafta maçları bu akşam 9 mücadeleyle başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.



19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG



Tümü Ederson ve ailesinden alkışlanacak hareket Thomas Reis: "Ayaklarımız yere basmalı" Vincenzo Italiano: "Beni sinirlendiriyor, yoruyor!" Chibuike Nwaiwu: "Bizim için zor maç oldu" Andre Onana: "Tüm takım iyi performans sergiledi" Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Çek takımlarına karşı oynadığı son 10 maçın 5'ini kazandı ve yalnızca 2'sini kaybetti. Bu iki maç yine İsmail Kartal döneminde Slavia Prag'a karşı 3-2'lik skorlarla alındı. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi iç saha maçında öne geçtiği 8 maçın 7'sidnen galip ayrıldı, 1'i berabere bitti. Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 21 maçı kazanamadı; 14'ünden mağlup ayrıldı.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.



Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil.











19.45 SABAH BAKÜ - BORUSSIA DORTMUND



Sabah, bu sezon evinde oyandığı 5 Avrupa maçının da tamamını kazandı. Dortmund ise Azerbaycan temsilcilerine karşı oynadığı 4 maçın tamamını kazandı ancak deplasmanda oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi maçının tamamından mağlup ayrıldı.



MUHTEMEL 11'LER



Sabah: Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Solvet, Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev, Du Queiroz; Parris, Simic; Mickels



Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Bellingham, Svensson; Beier, Nwaneri; Guirassy



22.00 ROMA - SLOVAN BRATISLAVA



Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 iç saha maçının 8'ini kazandı. Slovan Bratislava ise Şampiyonlar Ligi'nde einde oynadığı son 10 maçta yenildi.



MUHTEMEL 11'LER



Roma: Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley França; Soule, Pellegrini; Malen



Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Martinez, Suleiman Camara; Marcelli



22.00 PORTO - PSV EINDHOVEN



Porto, Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı son 8 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında yenilmedi ve 7'sini kazandı. PSV ise Portekizli rakiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçtan 3 beraberlik aldı, 2 kez mağlup ayrıldı.



MUHTEMEL 11'LER



Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepe, Pietuszewski, Samu



PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Junior; Perisic, Fernandez, Santos; Mijnans



22.00 LIVERPOOL - VILLARREAL



Liverpool, İspnyol rakiplerine karşı oynadığı son 5 Avrupa maçını kazandı, bu maçların 4'ü yine Anfield'daydı. İngiliz devi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 iç saha maçının 15'ini kazandı, 1'ini kaybetti. Villarreal ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekiplerine karşı oynadığı 16 maçta hiç kazanamadı, 10 kez mağlup oldu.



MUHTEMEL 11'LER



Liverpool: Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak



Villarreal: Gulacsi; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Saliba, Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze



22.00 MANCHESTER CITY - AEK ATİNA



Manchester City, Yunan ekiplerine karşı oynadığı 4 maçta 3 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı. Erling Haaland ise oynadığı 60 Şampiyonlar Ligi maçında tam 61 gol attı. AEK Atina ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 deplasman maçında hiç kazanamadı, 11 kez yenildi.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Anderson; Cherki, Enzo Fernandez, Ndiaye; Haaland



AEK Atina: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Kairinen, Marin, Vitalis; Jovic, Zini



22.00 PSG - BARCELONA



İki takımda da görev almış, forma giymiş birçok isim karşı karşıya gelecek. Ferran Torres, bu yaz Barcelona'dan PSG'ye transfer oldu. Ousmane Dembele, Barcelona'da 6 sezon oynadıktan sonra 2023'te PSG'ye transfer olmuştu.



PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, 2014-2017 arası Barcelona'yı çalıştırdı ve 2014/15'te büyük üç kupayı kazandı.



MUHTEMEL 11'LER



Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia



Barcelona: Joan Garcia; Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha



22.00 NAPOLI - BODO/GLIMT



Napoli, son 5 Şampiyonlar Ligi maçını kazanamadı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Bodo/Glimt, son 7 Şampiyonlar Ligi deplasman maçında tek galibiyetini Inter karşısında Milano'da aldı.



MUHTEMEL 11'LER



Napoli: Meret; Rrahmani, Rafa Marin, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Höjlund



Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Gundersen, Björtuft, Björkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Brynhildsen, Helmersen, Hauge



22.00 STUTTGART - ATLETICO MADRID



Stuttgart, İspanyol rakiplerine karşı oynadığı son 4 Avrupa maçında 3 kez kazandı, 1 kez mağlup oldu. Atletico Madrid ise ŞAmpiyonlar Ligi'nde Alman rakiplerine karşı oynadığı son 3 maçı kazandı.



MUHTEMEL 11'LER



Stuttgart: Seimen; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Prömel, Stiller; Führich, Deniz Undav, Leweling; Demirovic



Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Cardoso, Alex Baena; Alvarez, Lookman



