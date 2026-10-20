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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşamasının 3. haftası bu akşam 9 maçla başlayacak.

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calendar 20 Ekim 2026 10:36
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının 3. hafta maçları bu akşam 9 mücadeleyle başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. 

19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Çek takımlarına karşı oynadığı son 10 maçın 5'ini kazandı ve yalnızca 2'sini kaybetti. Bu iki maç yine İsmail Kartal döneminde Slavia Prag'a karşı 3-2'lik skorlarla alındı. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi iç saha maçında öne geçtiği 8 maçın 7'sidnen galip ayrıldı, 1'i berabere bitti. Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 21 maçı kazanamadı; 14'ünden mağlup ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil.





19.45 SABAH BAKÜ - BORUSSIA DORTMUND

Sabah, bu sezon evinde oyandığı 5 Avrupa maçının da tamamını kazandı. Dortmund ise Azerbaycan temsilcilerine karşı oynadığı 4 maçın tamamını kazandı ancak deplasmanda oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi maçının tamamından mağlup ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Sabah: Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Solvet, Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev, Du Queiroz; Parris, Simic; Mickels

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Bellingham, Svensson; Beier, Nwaneri; Guirassy

22.00 ROMA - SLOVAN BRATISLAVA

Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 iç saha maçının 8'ini kazandı. Slovan Bratislava ise Şampiyonlar Ligi'nde einde oynadığı son 10 maçta yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley França; Soule, Pellegrini; Malen

Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Martinez, Suleiman Camara; Marcelli

22.00 PORTO - PSV EINDHOVEN

Porto, Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı son 8 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında yenilmedi ve 7'sini kazandı. PSV ise Portekizli rakiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçtan 3 beraberlik aldı, 2 kez mağlup ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepe, Pietuszewski, Samu

PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Junior; Perisic, Fernandez, Santos; Mijnans

22.00 LIVERPOOL - VILLARREAL

Liverpool, İspnyol rakiplerine karşı oynadığı son 5 Avrupa maçını kazandı, bu maçların 4'ü yine Anfield'daydı. İngiliz devi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 iç saha maçının 15'ini kazandı, 1'ini kaybetti. Villarreal ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekiplerine karşı oynadığı 16 maçta hiç kazanamadı, 10 kez mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak

Villarreal: Gulacsi; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Saliba, Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze

22.00 MANCHESTER CITY - AEK ATİNA

Manchester City, Yunan ekiplerine karşı oynadığı 4 maçta 3 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı. Erling Haaland ise oynadığı 60 Şampiyonlar Ligi maçında tam 61 gol attı. AEK Atina ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 deplasman maçında hiç kazanamadı, 11 kez yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Anderson; Cherki, Enzo Fernandez, Ndiaye; Haaland

AEK Atina: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Kairinen, Marin, Vitalis; Jovic, Zini

22.00 PSG - BARCELONA

İki takımda da görev almış, forma giymiş birçok isim karşı karşıya gelecek. Ferran Torres, bu yaz Barcelona'dan PSG'ye transfer oldu. Ousmane Dembele, Barcelona'da 6 sezon oynadıktan sonra 2023'te PSG'ye transfer olmuştu.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, 2014-2017 arası Barcelona'yı çalıştırdı ve 2014/15'te büyük üç kupayı kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Barcelona: Joan Garcia; Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha

22.00 NAPOLI - BODO/GLIMT

Napoli, son 5 Şampiyonlar Ligi maçını kazanamadı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Bodo/Glimt, son 7 Şampiyonlar Ligi deplasman maçında tek galibiyetini Inter karşısında Milano'da aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret; Rrahmani, Rafa Marin, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Höjlund

Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Gundersen, Björtuft, Björkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Brynhildsen, Helmersen, Hauge

22.00 STUTTGART - ATLETICO MADRID

Stuttgart, İspanyol rakiplerine karşı oynadığı son 4 Avrupa maçında 3 kez kazandı, 1 kez mağlup oldu. Atletico Madrid ise ŞAmpiyonlar Ligi'nde Alman rakiplerine karşı oynadığı son 3 maçı kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Seimen; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Prömel, Stiller; Führich, Deniz Undav, Leweling; Demirovic

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Cardoso, Alex Baena; Alvarez, Lookman

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