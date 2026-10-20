Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Okan Buruk'tan yeni sayfa mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçı öncesi, "Yeni sayfa açalım." mesajı verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 08:50
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan yeni sayfa mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü sınavını çarşamba günü Lille deplasmanında verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KIRMIZI ALARM

İlk iki maçta deplasmanda Sporting'e 3-1, sahasında da Barcelona'ya 4-1 kaybeden Galatasaray'da kırmızı alarm verildi.

OKAN BURUK'TAN TOPLANTI

Bu sezon oynanan kötü futbol nedeniyle eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle toplantı yaptı, Lille maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Sporting ve Barcelona karşısında üstünlüğü koruyamadıklarını ifade eden 53 yaşındaki hoca, "Konsantrasyonumuzu 90 dakikaya yaymak zorundayız. Bunun sıkıntısını önceki maçlarda yaşadık. Galatasaray gibi oynarsak kazanırız. Herkes geçmişi geride bıraksın ve yeni bir sayfa açalım" diye konuştu.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.