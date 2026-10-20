Okan Buruk'tan yeni sayfa mesajı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü sınavını çarşamba günü Lille deplasmanında verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KIRMIZI ALARM
İlk iki maçta deplasmanda Sporting'e 3-1, sahasında da Barcelona'ya 4-1 kaybeden Galatasaray'da kırmızı alarm verildi.
OKAN BURUK'TAN TOPLANTI
Bu sezon oynanan kötü futbol nedeniyle eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle toplantı yaptı, Lille maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını net bir şekilde dile getirdi.
Sporting ve Barcelona karşısında üstünlüğü koruyamadıklarını ifade eden 53 yaşındaki hoca, "Konsantrasyonumuzu 90 dakikaya yaymak zorundayız. Bunun sıkıntısını önceki maçlarda yaşadık. Galatasaray gibi oynarsak kazanırız. Herkes geçmişi geride bıraksın ve yeni bir sayfa açalım" diye konuştu.
İlk iki maçta deplasmanda Sporting'e 3-1, sahasında da Barcelona'ya 4-1 kaybeden Galatasaray'da kırmızı alarm verildi.
OKAN BURUK'TAN TOPLANTI
Bu sezon oynanan kötü futbol nedeniyle eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle toplantı yaptı, Lille maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını net bir şekilde dile getirdi.
Sporting ve Barcelona karşısında üstünlüğü koruyamadıklarını ifade eden 53 yaşındaki hoca, "Konsantrasyonumuzu 90 dakikaya yaymak zorundayız. Bunun sıkıntısını önceki maçlarda yaşadık. Galatasaray gibi oynarsak kazanırız. Herkes geçmişi geride bıraksın ve yeni bir sayfa açalım" diye konuştu.