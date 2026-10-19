İngiltere Premier Lig'de mali usulsüzlük soruşturması nedeniyle gündemde olan Manchester City hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz gazetesi Daily Mail'den Oliver Holt'un haberine göre Manchester City, Premier Lig'den düşmesine neden olabilecek ağır bir puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
MANCHESTER CITY İÇİN KÜME DÜŞME İDDİASI!
Oliver Holt, soruşturma sürecine yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak Manchester City'ye uygulanabilecek en muhtemel yaptırımın, kulübün Championship'e düşmesini sağlayacak büyüklükte bir puan silme cezası ve yüksek miktarda para cezası olduğunu öne sürdü.
Haberde, Manchester City'nin doğrudan İngiliz futbolunun dördüncü seviyesi olan League Two'ya gönderilmesinin ise düşük ihtimal olduğu ifade edildi.
İKİ SEZON CHAMPIONSHIP'TE KALABİLİR!
Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırımlar arasında gelecek sezonu da etkileyebilecek ek bir puan silme cezasının bulunduğu belirtildi.
Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde İngiliz ekibinin en az iki sezon Championship'te kalabileceği ileri sürüldü.
Ancak söz konusu yaptırımın uygulanabilmesi için İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) de bu kararı kabul etmesi gerekeceği kaydedildi.
KARAR İÇİN GÖZLER İTİRAZ SÜRECİNDE
Premier Lig'in mali kurallarına yönelik 115 suçlamayla ilgili incelemede bağımsız komisyon, Manchester City'yi ciddi mali ihlallerden sorumlu buldu.
İngiliz kulübü ise karara itiraz ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.
Haberde, Premier Lig yönetiminin itiraz süreci tamamlanmadan önce yaptırımların açıklanmasını istediği, itirazın ise ocak ayının sonundan önce sonuçlanmasının beklenmediği belirtildi.
LİGDE 7'DE 7 YAPTI
Teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Premier Lig'de sezona iyi başlayan Manchester City, ilk 7 karşılaşmasını kazanarak zirvede yer aldı.
Ancak kulübün saha dışındaki hukuki süreci ve olası yaptırımlar hakkındaki belirsizlik devam ediyor.
Manchester City hakkında henüz kesinleşmiş bir puan silme veya küme düşme cezası bulunmuyor. İngiliz basınında gündeme gelen yaptırımlar, soruşturma sürecine ilişkin iddialara dayanıyor.
MANCHESTER CITY İÇİN KÜME DÜŞME İDDİASI!
Oliver Holt, soruşturma sürecine yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak Manchester City'ye uygulanabilecek en muhtemel yaptırımın, kulübün Championship'e düşmesini sağlayacak büyüklükte bir puan silme cezası ve yüksek miktarda para cezası olduğunu öne sürdü.
Haberde, Manchester City'nin doğrudan İngiliz futbolunun dördüncü seviyesi olan League Two'ya gönderilmesinin ise düşük ihtimal olduğu ifade edildi.
İKİ SEZON CHAMPIONSHIP'TE KALABİLİR!
Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırımlar arasında gelecek sezonu da etkileyebilecek ek bir puan silme cezasının bulunduğu belirtildi.
Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde İngiliz ekibinin en az iki sezon Championship'te kalabileceği ileri sürüldü.
Ancak söz konusu yaptırımın uygulanabilmesi için İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) de bu kararı kabul etmesi gerekeceği kaydedildi.
KARAR İÇİN GÖZLER İTİRAZ SÜRECİNDE
Premier Lig'in mali kurallarına yönelik 115 suçlamayla ilgili incelemede bağımsız komisyon, Manchester City'yi ciddi mali ihlallerden sorumlu buldu.
İngiliz kulübü ise karara itiraz ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.
Haberde, Premier Lig yönetiminin itiraz süreci tamamlanmadan önce yaptırımların açıklanmasını istediği, itirazın ise ocak ayının sonundan önce sonuçlanmasının beklenmediği belirtildi.
LİGDE 7'DE 7 YAPTI
Teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Premier Lig'de sezona iyi başlayan Manchester City, ilk 7 karşılaşmasını kazanarak zirvede yer aldı.
Ancak kulübün saha dışındaki hukuki süreci ve olası yaptırımlar hakkındaki belirsizlik devam ediyor.
Manchester City hakkında henüz kesinleşmiş bir puan silme veya küme düşme cezası bulunmuyor. İngiliz basınında gündeme gelen yaptırımlar, soruşturma sürecine ilişkin iddialara dayanıyor.