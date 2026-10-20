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Rafael Leao için hedef Fenerbahçe derbisi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Rafael Leao, ligdeki Fenerbahçe derbisine yetişmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 08:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Rafael Leao için hedef Fenerbahçe derbisi
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Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten kısa süre sonra sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan Galatasaraylı Rafael Leao'nun durumu netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli yıldız hakkında bilgi veren Galatasaray Sağlık Kurulu, "Rafael Leao'nun Acıbadem'de yapılan MR ve tetkiklerinde adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek" açıklamasını yaptı.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Lille maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Leao, Gençlerbirliği müsabakasında 61'de oyuna girmiş ancak 77'de kasığını tutarak kenara gelmişti.

Rafael Leao, şu ana kadar Galatasaray'da 7 maçta 1 asist yaptı.  

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