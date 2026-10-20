Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Galatasaray'a Fransa'da özel koruma

Galatasaray, Lille maçındaki güvenlik endişeleri nedeniyle UEFA'ya başvurdu. Fransız güvenlik güçlerinin, Galatasaray'ı korumak için alacağı önlemler ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 08:34
Haber: Sporx.com
Galatasaray'a Fransa'da özel koruma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fransa'daki olaylar Lille maçı öncesi Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'DAN BAŞVURU

Fransa'da kontrolden çıkan protestolar ve yaşanan kaos üzerine Galatasaray, güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA'ya başvurdu. Sarı-kırmızılılar, kafile ve taraftarların güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Galatasaray, diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'daki genel durum hakkında bilgi aldı. Paris Büyükelçiliği'nin de gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için harekete geçtiği belirtildi. Lille maçı için bugün (Salı) Fransa'ya gidecek olan Galatasaray kafilesini üst düzey ordu görevlileri koruyacak.

ALINACAK ÖNLEMLER

Fransız basınında yer alan habere göre, otelin çatısında 6 adet keskin nişancı, Fransa Kara Kuvvetleri'nden 250 özel eğitimli asker ve 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafızın koruyacağı ifade edildi.

ERAY YAZGAN'IN KONUYLA İLGİLİ SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.