Galatasaray'a Fransa'da özel koruma

Fransa'daki olaylar Lille maçı öncesi Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN BAŞVURU
Fransa'da kontrolden çıkan protestolar ve yaşanan kaos üzerine Galatasaray, güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA'ya başvurdu. Sarı-kırmızılılar, kafile ve taraftarların güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Galatasaray, diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'daki genel durum hakkında bilgi aldı. Paris Büyükelçiliği'nin de gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için harekete geçtiği belirtildi. Lille maçı için bugün (Salı) Fransa'ya gidecek olan Galatasaray kafilesini üst düzey ordu görevlileri koruyacak.
ALINACAK ÖNLEMLER
Fransız basınında yer alan habere göre, otelin çatısında 6 adet keskin nişancı, Fransa Kara Kuvvetleri'nden 250 özel eğitimli asker ve 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafızın koruyacağı ifade edildi.
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Fransa'da kontrolden çıkan protestolar ve yaşanan kaos üzerine Galatasaray, güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA'ya başvurdu. Sarı-kırmızılılar, kafile ve taraftarların güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Galatasaray, diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'daki genel durum hakkında bilgi aldı. Paris Büyükelçiliği'nin de gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için harekete geçtiği belirtildi. Lille maçı için bugün (Salı) Fransa'ya gidecek olan Galatasaray kafilesini üst düzey ordu görevlileri koruyacak.
ALINACAK ÖNLEMLER
Fransız basınında yer alan habere göre, otelin çatısında 6 adet keskin nişancı, Fransa Kara Kuvvetleri'nden 250 özel eğitimli asker ve 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafızın koruyacağı ifade edildi.
ERAY YAZGAN'IN KONUYLA İLGİLİ SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ