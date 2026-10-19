Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın kalecisi Andre Onana, galibiyeti ve takımının performansını değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ'A KARŞI HARİKA BİR MAÇ OLDU"
Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Andre Onana, yakaladıkları gol fırsatlarına dikkat çekti.
"Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı harika bir maç oldu diyebilirim. Pek çok şans da bulduk aslında ama bazılarını değerlendirebildik, bazılarını değerlendiremedik."
"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"
Trabzonspor'un gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Kamerunlu kaleci, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında bugün bizim için önemli bir adım oldu. Ben doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Takımın tümünün iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim."
"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"
Takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirten Onana, mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade etti.
"Biz her geçen gün, günden güne gelişerek sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle bir takım oluyoruz."
"BAŞARIYI TRABZON HALKINA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"
Trabzonspor ile başarıya ulaşmak istediğini dile getiren Andre Onana, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Ayrıca bu şekilde çalışmaya devam ederek Trabzon için güzel bir başarı yakalayıp bunu Trabzon halkına armağan edebileceğimizi düşünüyorum."
"BEŞİKTAŞ'A KARŞI HARİKA BİR MAÇ OLDU"
Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Andre Onana, yakaladıkları gol fırsatlarına dikkat çekti.
"Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı harika bir maç oldu diyebilirim. Pek çok şans da bulduk aslında ama bazılarını değerlendirebildik, bazılarını değerlendiremedik."
"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"
Trabzonspor'un gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Kamerunlu kaleci, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında bugün bizim için önemli bir adım oldu. Ben doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Takımın tümünün iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim."
"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"
Takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirten Onana, mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade etti.
"Biz her geçen gün, günden güne gelişerek sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle bir takım oluyoruz."
"BAŞARIYI TRABZON HALKINA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"
Trabzonspor ile başarıya ulaşmak istediğini dile getiren Andre Onana, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Ayrıca bu şekilde çalışmaya devam ederek Trabzon için güzel bir başarı yakalayıp bunu Trabzon halkına armağan edebileceğimizi düşünüyorum."