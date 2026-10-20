Trendyol 1. Lig'de 11. hafta sonrası puan durumu

Haftanın kapanış maçlarında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup ederken Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KAYSERİSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU!
Ligin zirvesinde yer alan Metro Holding Kayserispor, 11. haftada sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı.
Kayseri temsilcisi, yaşadığı puan kaybına rağmen puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.
BURSASPOR FARKI 1'E İNDİRDİ!
Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.
Yeşil-beyazlı ekip, puanını 25'e yükselterek lider Kayserispor ile arasındaki farkı 1'e indirdi.
ESENLER EROKSPOR 4 GOLLE KAZANDI!
Haftanın diğer kapanış mücadelesinde Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
11. HAFTADA 32 GOL ATILDI!
Trendyol 1. Lig'de 11. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 32 gol kaydedildi.
Sekiz mücadelede kazanan taraf belli olurken iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
TRENDYOL 1. LİG'DE 11. HAFTANIN SONUÇLARI
Ekenler Beton Sivasspor 1-1 SMS Grup Sarıyer
Bodrum FK 2-1 Bandırmaspor
Alagöz Holding Iğdır FK 1-0 Boluspor
Metro Holding Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor
Artı Değer Vanspor FK 0-2 Eminevim Ümraniyespor
İstanbulspor 0-2 Antalyaspor
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük 1-2 Keçtaş Ankara Keçiörengücü
Manisa FK 3-4 Muğlaspor
Bursaspor 2-0 Orfa Yapı Pendikspor
Turka Esenler Erokspor 4-2 Mardin 1969 Spor
PUAN DURUMU
Ligin 11. haftasında oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.
Ligin zirvesinde yer alan Metro Holding Kayserispor, 11. haftada sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı.
Kayseri temsilcisi, yaşadığı puan kaybına rağmen puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.
BURSASPOR FARKI 1'E İNDİRDİ!
Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.
Yeşil-beyazlı ekip, puanını 25'e yükselterek lider Kayserispor ile arasındaki farkı 1'e indirdi.
ESENLER EROKSPOR 4 GOLLE KAZANDI!
Haftanın diğer kapanış mücadelesinde Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
11. HAFTADA 32 GOL ATILDI!
Trendyol 1. Lig'de 11. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 32 gol kaydedildi.
Sekiz mücadelede kazanan taraf belli olurken iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
TRENDYOL 1. LİG'DE 11. HAFTANIN SONUÇLARI
Ekenler Beton Sivasspor 1-1 SMS Grup Sarıyer
Bodrum FK 2-1 Bandırmaspor
Alagöz Holding Iğdır FK 1-0 Boluspor
Metro Holding Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor
Artı Değer Vanspor FK 0-2 Eminevim Ümraniyespor
İstanbulspor 0-2 Antalyaspor
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük 1-2 Keçtaş Ankara Keçiörengücü
Manisa FK 3-4 Muğlaspor
Bursaspor 2-0 Orfa Yapı Pendikspor
Turka Esenler Erokspor 4-2 Mardin 1969 Spor
PUAN DURUMU
Ligin 11. haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|11
|8
|2
|1
|24
|7
|17
|26
|2.BURSASPOR
|11
|8
|1
|2
|22
|9
|13
|25
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|11
|7
|2
|2
|15
|8
|7
|23
|4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|11
|5
|5
|1
|21
|11
|10
|20
|5.BATMAN PETROLSPOR
|11
|6
|2
|3
|22
|19
|3
|20
|6.MARDİN 1969 SPOR
|11
|5
|3
|3
|14
|10
|4
|18
|7.ANTALYASPOR
|11
|6
|0
|5
|17
|17
|0
|18
|8.SMS GRUP SARIYER
|11
|4
|4
|3
|14
|15
|-1
|16
|9.MUĞLASPOR
|11
|3
|6
|2
|13
|14
|-1
|15
|10.BANDIRMA SPOR
|11
|3
|5
|3
|16
|8
|8
|14
|11.BODRUM FK
|11
|3
|5
|3
|13
|10
|3
|14
|12.EKENLER BETON SİVASSPOR
|11
|2
|7
|2
|15
|14
|1
|13
|13.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|3
|4
|4
|14
|15
|-1
|13
|14.TURKA ESENLER EROKSPOR
|11
|2
|6
|3
|10
|13
|-3
|12
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|10
|2
|4
|4
|9
|10
|-1
|10
|16.MANİSA FK
|11
|2
|4
|5
|18
|20
|-2
|10
|17.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|11
|2
|4
|5
|12
|21
|-9
|10
|18.ARTI DEĞER VAN SPOR FK
|11
|2
|3
|6
|10
|22
|-12
|7
|19.İSTANBULSPOR
|11
|1
|2
|8
|9
|26
|-17
|5
|20.BOLUSPOR
|10
|0
|1
|9
|3
|22
|-19
|1
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.