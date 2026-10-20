Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Beşiktaş
0
Dün
BİTTİ
Karagümrük
1
Keçiörengücü
2
Dün
BİTTİ
Manisa FK
3
Muğlaspor
4
Dün
BİTTİ
Bursaspor
2
Pendikspor
0
Dün
BİTTİ
Esenler Erokspor
4
Mardin 1969 Spor
2
Dün
BİTTİ
Tottenham
3
Coventry City
1
Dün
BİTTİ
Getafe
1
Rayo Vallecano
1
Dün
BİTTİ
Monza
4
Cagliari
0
Dün
BİTTİ
Parma
0
Torino
3
Dün
BİTTİ
Braga
1
Gil Vicente
2

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta sonrası puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta, oynanan son iki karşılaşmanın ardından tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 23:27 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 00:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta sonrası puan durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Haftanın kapanış maçlarında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup ederken Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAYSERİSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU!

Ligin zirvesinde yer alan Metro Holding Kayserispor, 11. haftada sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kayseri temsilcisi, yaşadığı puan kaybına rağmen puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

BURSASPOR FARKI 1'E İNDİRDİ!

Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Yeşil-beyazlı ekip, puanını 25'e yükselterek lider Kayserispor ile arasındaki farkı 1'e indirdi.

ESENLER EROKSPOR 4 GOLLE KAZANDI!

Haftanın diğer kapanış mücadelesinde Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

11. HAFTADA 32 GOL ATILDI!

Trendyol 1. Lig'de 11. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 32 gol kaydedildi.

Sekiz mücadelede kazanan taraf belli olurken iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

TRENDYOL 1. LİG'DE 11. HAFTANIN SONUÇLARI

Ekenler Beton Sivasspor 1-1 SMS Grup Sarıyer

Bodrum FK 2-1 Bandırmaspor

Alagöz Holding Iğdır FK 1-0 Boluspor

Metro Holding Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor

Artı Değer Vanspor FK 0-2 Eminevim Ümraniyespor

İstanbulspor 0-2 Antalyaspor

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük 1-2 Keçtaş Ankara Keçiörengücü

Manisa FK 3-4 Muğlaspor

Bursaspor 2-0 Orfa Yapı Pendikspor

Turka Esenler Erokspor 4-2 Mardin 1969 Spor

PUAN DURUMU

Ligin 11. haftasında oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 11 8 2 1 24 7 17 26
2.BURSASPOR 11 8 1 2 22 9 13 25
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 11 7 2 2 15 8 7 23
4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 11 5 5 1 21 11 10 20
5.BATMAN PETROLSPOR 11 6 2 3 22 19 3 20
6.MARDİN 1969 SPOR 11 5 3 3 14 10 4 18
7.ANTALYASPOR 11 6 0 5 17 17 0 18
8.SMS GRUP SARIYER 11 4 4 3 14 15 -1 16
9.MUĞLASPOR 11 3 6 2 13 14 -1 15
10.BANDIRMA SPOR 11 3 5 3 16 8 8 14
11.BODRUM FK 11 3 5 3 13 10 3 14
12.EKENLER BETON SİVASSPOR 11 2 7 2 15 14 1 13
13.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 11 3 4 4 14 15 -1 13
14.TURKA ESENLER EROKSPOR 11 2 6 3 10 13 -3 12
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 10 2 4 4 9 10 -1 10
16.MANİSA FK 11 2 4 5 18 20 -2 10
17.ORFA YAPI PENDİKSPOR 11 2 4 5 12 21 -9 10
18.ARTI DEĞER VAN SPOR FK 11 2 3 6 10 22 -12 7
19.İSTANBULSPOR 11 1 2 8 9 26 -17 5
20.BOLUSPOR 10 0 1 9 3 22 -19 1
 

NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.