UEFA, FIFA'dan 42 soruya yanıt istedi!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) çeşitli konularla ilgili 42 soru yönelterek yazılı açıklama talebinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın soruları arasında FIFA Barış Ödülü, ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un ertelenen kırmızı kart cezası ve FIFA Forward Enterprise (FFE) projesi yer aldı.
UEFA'DAN FIFA'YA 42 SORULUK MEKTUP!
İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen FIFA Konseyi toplantısında FIFA Başkanı Gianni Infantino, aralarında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de bulunduğu katılımcılardan sorularını yazılı olarak iletmelerini istedi.
Infantino'nun bu soruları bir sonraki toplantıda yanıtlayabileceğini belirtmesinin ardından UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis harekete geçti.
Theodoridis, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström'a gönderdiği mektupla 42 sorunun yanıtlanmasını talep etti.
YANIT İÇİN SON TARİH 2 KASIM!
UEFA, FIFA'dan soruların her birine 2 Kasım Pazartesi gününe kadar gerekçeli ve yazılı yanıt verilmesini istedi.
Gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:
"2 Kasım Pazartesi gününe kadar tüm destekleyici belgelerle birlikte her bir soruya gerekçeli ve yazılı bir yanıt verilmesini resmen talep ediyoruz."
"BİR SONRAKİ TOPLANTIYA ERTELENEMEZ"
UEFA, söz konusu konuların bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Mektubun devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Bu soruların şu anda yanıtlanması gerekmektedir. Bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına ertelenemezler. Gelecekteki yönetim reformları da halihazırda alınmış kararların denetlenmesinin ve bunlar için hesap verilebilirliğin yerini tutamaz."
UEFA'DAN FIFA'YA 42 SORULUK MEKTUP!
İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen FIFA Konseyi toplantısında FIFA Başkanı Gianni Infantino, aralarında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de bulunduğu katılımcılardan sorularını yazılı olarak iletmelerini istedi.
Infantino'nun bu soruları bir sonraki toplantıda yanıtlayabileceğini belirtmesinin ardından UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis harekete geçti.
Theodoridis, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström'a gönderdiği mektupla 42 sorunun yanıtlanmasını talep etti.
YANIT İÇİN SON TARİH 2 KASIM!
UEFA, FIFA'dan soruların her birine 2 Kasım Pazartesi gününe kadar gerekçeli ve yazılı yanıt verilmesini istedi.
Gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:
"2 Kasım Pazartesi gününe kadar tüm destekleyici belgelerle birlikte her bir soruya gerekçeli ve yazılı bir yanıt verilmesini resmen talep ediyoruz."
"BİR SONRAKİ TOPLANTIYA ERTELENEMEZ"
UEFA, söz konusu konuların bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Mektubun devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Bu soruların şu anda yanıtlanması gerekmektedir. Bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına ertelenemezler. Gelecekteki yönetim reformları da halihazırda alınmış kararların denetlenmesinin ve bunlar için hesap verilebilirliğin yerini tutamaz."