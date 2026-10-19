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İşte Cristiano Ronaldo'nun cezası!

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 20:16 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 20:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İşte Cristiano Ronaldo'nun cezası!
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Portekiz Milli Takımı'nın kampını izinsiz olarak terk eden Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro  (14 Bin 175 TL) para cezası aldı.

NELER YAŞANDI?

41 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti. Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu. Deneyimli futbolcunun, Portekiz Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta süre bulan Ronaldo, 146 kez ağları havalandırdı.

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