İşte Cristiano Ronaldo'nun cezası!

Portekiz Milli Takımı'nın kampını izinsiz olarak terk eden Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro (14 Bin 175 TL) para cezası aldı.
NELER YAŞANDI?
41 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti. Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu. Deneyimli futbolcunun, Portekiz Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.
PORTEKİZ PERFORMANSI
Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta süre bulan Ronaldo, 146 kez ağları havalandırdı.
NELER YAŞANDI?
41 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti. Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu. Deneyimli futbolcunun, Portekiz Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.
PORTEKİZ PERFORMANSI
Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta süre bulan Ronaldo, 146 kez ağları havalandırdı.