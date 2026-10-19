Salah, dev maçlarda bir başka!

Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, büyük maçlara damga vuruyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray karşısında hat-trick yapan Mısırlı yıldız, Beşiktaş mücadelesinde de ağları havalandırmayı başardı.
İşte Salah'ın Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki performansı...
Gol: 4
Asist: 1
Şut: 8
İsabetli şut: 6
Şut pası: 4
RCS topla buluşma: 10
Kazandığı ikili mücadele: 15
Sahipsiz top kazanma: 14
Maruz kaldığı faul: 9
SALAH'IN TÜM PERFORMANSI
Salah, Trabzonspor'da toplamda ise 11 maçta 9 gol ve 4 asiste ulaştı.
İşte Salah'ın Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki performansı...
Gol: 4
Asist: 1
Şut: 8
İsabetli şut: 6
Şut pası: 4
RCS topla buluşma: 10
Kazandığı ikili mücadele: 15
Sahipsiz top kazanma: 14
Maruz kaldığı faul: 9
SALAH'IN TÜM PERFORMANSI
Salah, Trabzonspor'da toplamda ise 11 maçta 9 gol ve 4 asiste ulaştı.