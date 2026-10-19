Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr.'ın geleceği, yeni sezon öncesinde belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mevcut sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 40,8 milyon dolar kazanacak ve yeni bir anlaşma yapılmaması halinde gelecek yaz serbest oyuncu olacak.
NBA muhabiri Brian Windhorst, "The Hoop Collective" podcastinde Porter'ın durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi:
"Bu yıl genel olarak izlenmesi gereken oyunculardan birinin Michael Porter Jr. olduğunu söyleyebilirim.
Karl-Anthony Towns'ın sözleşme uzatıp uzatmadığına çok dikkat çekildi. Bu da doğal; sonuçta kendisi şampiyon oldu.
Ama Porter da sözleşme uzatmadı. Mevcut anlaşmasının son yılında ve Denver'dan takas edildikten sonra geçen sezon oldukça iyi oynadı.
Bir oyuncu sözleşme uzatmıyorsa onu olası bir takas adayı olarak görmeye başlarsınız."
Porter, 2026-27 sezonuna beş yıllık, 179,3 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında giriyor.
Uzatma imzalama hakkına sahip olmasına rağmen oyuncu ile Nets arasında henüz yeni bir anlaşmaya varılmadı.
Daha önce çıkan haberlerde, sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde Brooklyn'in takas seçeneklerini değerlendireceği belirtilmişti.
Bu sezonki birinci tur draft hakkının kontrolünü elinde bulundurmayan Nets'in, Porter'ın öne çıktığı kadrosuyla Doğu Konferansı'nda rekabetçi bir yapı kurmaya çalışması bekleniyor.
Porter, Denver Nuggets'tan takas edilmesinin ardından Brooklyn'deki ilk sezonunda kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.
2025-26 sezonunda çıktığı 52 maçta 24,2 sayı, 7,1 ribaund ve 3 asist üreten tecrübeli forvet, yüzde 46,3 saha içi ve yüzde 36,3 üçlük isabetiyle oynadı.
NBA muhabiri Brian Windhorst, "The Hoop Collective" podcastinde Porter'ın durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi:
"Bu yıl genel olarak izlenmesi gereken oyunculardan birinin Michael Porter Jr. olduğunu söyleyebilirim.
Karl-Anthony Towns'ın sözleşme uzatıp uzatmadığına çok dikkat çekildi. Bu da doğal; sonuçta kendisi şampiyon oldu.
Ama Porter da sözleşme uzatmadı. Mevcut anlaşmasının son yılında ve Denver'dan takas edildikten sonra geçen sezon oldukça iyi oynadı.
Bir oyuncu sözleşme uzatmıyorsa onu olası bir takas adayı olarak görmeye başlarsınız."
Porter, 2026-27 sezonuna beş yıllık, 179,3 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında giriyor.
Uzatma imzalama hakkına sahip olmasına rağmen oyuncu ile Nets arasında henüz yeni bir anlaşmaya varılmadı.
Daha önce çıkan haberlerde, sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde Brooklyn'in takas seçeneklerini değerlendireceği belirtilmişti.
Bu sezonki birinci tur draft hakkının kontrolünü elinde bulundurmayan Nets'in, Porter'ın öne çıktığı kadrosuyla Doğu Konferansı'nda rekabetçi bir yapı kurmaya çalışması bekleniyor.
Porter, Denver Nuggets'tan takas edilmesinin ardından Brooklyn'deki ilk sezonunda kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.
2025-26 sezonunda çıktığı 52 maçta 24,2 sayı, 7,1 ribaund ve 3 asist üreten tecrübeli forvet, yüzde 46,3 saha içi ve yüzde 36,3 üçlük isabetiyle oynadı.