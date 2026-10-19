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Galatasaray'da 19,5 milyon euroluk temizlik: 3 yıldıza erken veda

Galatasaray üç isimde sezon sonunu beklemeyebilir. Beklentilerin çok uzağında kalan ve toplam yıllık ücretleri 19,5 milyon euroyu bulan Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan devre arasında gönderilebilir.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 07:50 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 08:11
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 19,5 milyon euroluk temizlik: 3 yıldıza erken veda
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Galatasaray'da kulübede yıldız çok ama performans yok... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zorlu süreçte teknik direktör Okan Buruk özellikle iki ismi (Leroy Sane ve İlkay Gündoğan) test edildi ve beklentilerin çok uzağında kaldı. Sarı kırmızılılarda yıllık maliyetleri cep yakan Sane (yıllık 12 milyon euro) ile İlkay Gündoğan (5 milyon euro) G.Birliği maçında süre aldı ancak hayal kırıklığı oluşturmaya devam etti.

Bunlara süre bile alamayan Kaan Ayhan da ekleniyor. Üç oyuncunun yıllık maliyeti vergiler hariç 19,5 milyon euroyu buluyor. Bu isimlerden Sane ile Kaan'ın sözleşmesi 2028'de İlkay'ın ise sezon sonunda bitiyor.

BÖYLE DEVAM EDERSE...

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk, yıldız isimleri kazanmaya çalışsa da bir türlü sonuç alamıyor. Özellikle Sane'nin durumu can sıkıcı. Alman oyuncunun vurdumduymaz tavırları ve şans verildiğinde sorumluluk almaktan kaçınması diğer oyuncuları da olumsuz anlamda etkiliyor. Yönetim, Okan Buruk'un raporuna göre ocak ayında bir durum değerlendirmesi yapacak. İlkay için sezon sonu beklenmeden yolların ayrılması söz konusu. Diğer iki isim için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Kaan'dan değil ama Sane'den bonservis beklentisi de var.

CEP YAKAN ÜÇLÜNÜN KARNESİ

10 maçta süre alan Leroy Sane, gol ya da asist katkısı yapamadı. Alman yıldızın yıllık ücreti 12 milyon euro. Bu sezon 3 maçta görev yapan İlkay Gündoğan, skor katkısı yapamadı. Türk asıllık Alman futbolcunun maaşı 5 milyon euro. Okan Buruk tarafından yalnızca 1 maçta tercih edilen Kaan Ayhan'ın yıllık ücreti ise 2.5 milyon euro. 

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