Orlando Magic'te ilk sezonuna hazırlanan Sean Sweeney, geçmiş görevlerinden edindiği tecrübeleri yeni takımına nasıl aktaracağını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ScoopB.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a konuşan Sweeney, özellikle San Antonio Spurs'te günlük çalışmalara gösterilen bağlılıktan etkilendiğini belirtti:
"Dallas, Detroit, Milwaukee, New Jersey, Brooklyn veya kolej basketbolu... Hepimizin yaşadığı farklı tecrübelerden yanımıza alabileceğimiz birçok şey var.
Ama Spurs özelinde, takımın her güne yaklaşımı ve grup olarak güçlü temel becerilerle alışkanlıklar geliştirmeye gösterdiğimiz bağlılık, nerede olursak olalım uygulamak istediğimiz bir şey."
Sweeney, Orlando'da da aynı anlayışı yerleştirmeyi hedeflediğini söyledi:
"Burada, Orlando'da da her güne doğru şekilde yaklaşmak ve örnek gösterilecek temel becerilerle alışkanlıklar geliştirdiğimizden emin olmak istiyoruz.
Bunların, sahip olmak istediğimiz kimliğin temelini oluşturmasını istiyoruz."
Magic, 4 Mayıs'ta görevine son verilen Jamahl Mosley'nin yerine Sweeney'yi getirmişti.
Kulüp tarihinin 16. başantrenörü olan Sweeney, 15 yıllık antrenörlük kariyerinde Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Dallas Mavericks ve Spurs'te görev yaptı.
Dallas'ta Jason Kidd'in ekibinde çalışan Sweeney, Mavericks'in 2022 Batı Konferansı finaline ve 2024 NBA Finalleri'ne ulaşan kadrolarında teknik ekipte yer aldı.
Son olarak San Antonio'da başantrenör yardımcısı olarak görev yapan Sweeney, Spurs'ün 62 galibiyet aldığı ve 2026 NBA Finalleri'ne ulaştığı sezonun parçasıydı.
Magic'in eski başantrenörü Brian Hill de Sweeney'nin öğreticiliğini ve oyunculardan sorumluluk bekleyen yaklaşımını övdü.
Pivot Wendell Carter Jr. ise takımın şampiyonluk için yarışmanın gerektirdiği standartları benimsemeye hazır olduğunu söyledi.
Orlando, 2025-26 normal sezonunu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamlamış, play-off ilk turunda Detroit Pistons'a yedi maç sonunda elenmişti.
Sweeney, Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane ve Jalen Suggs etrafında kurulu kadroya istikrarlı bir takım kimliği kazandırmaya çalışacak.
"Dallas, Detroit, Milwaukee, New Jersey, Brooklyn veya kolej basketbolu... Hepimizin yaşadığı farklı tecrübelerden yanımıza alabileceğimiz birçok şey var.
Ama Spurs özelinde, takımın her güne yaklaşımı ve grup olarak güçlü temel becerilerle alışkanlıklar geliştirmeye gösterdiğimiz bağlılık, nerede olursak olalım uygulamak istediğimiz bir şey."
Sweeney, Orlando'da da aynı anlayışı yerleştirmeyi hedeflediğini söyledi:
"Burada, Orlando'da da her güne doğru şekilde yaklaşmak ve örnek gösterilecek temel becerilerle alışkanlıklar geliştirdiğimizden emin olmak istiyoruz.
Bunların, sahip olmak istediğimiz kimliğin temelini oluşturmasını istiyoruz."
Magic, 4 Mayıs'ta görevine son verilen Jamahl Mosley'nin yerine Sweeney'yi getirmişti.
Kulüp tarihinin 16. başantrenörü olan Sweeney, 15 yıllık antrenörlük kariyerinde Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Dallas Mavericks ve Spurs'te görev yaptı.
Dallas'ta Jason Kidd'in ekibinde çalışan Sweeney, Mavericks'in 2022 Batı Konferansı finaline ve 2024 NBA Finalleri'ne ulaşan kadrolarında teknik ekipte yer aldı.
Son olarak San Antonio'da başantrenör yardımcısı olarak görev yapan Sweeney, Spurs'ün 62 galibiyet aldığı ve 2026 NBA Finalleri'ne ulaştığı sezonun parçasıydı.
Magic'in eski başantrenörü Brian Hill de Sweeney'nin öğreticiliğini ve oyunculardan sorumluluk bekleyen yaklaşımını övdü.
Pivot Wendell Carter Jr. ise takımın şampiyonluk için yarışmanın gerektirdiği standartları benimsemeye hazır olduğunu söyledi.
Orlando, 2025-26 normal sezonunu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamlamış, play-off ilk turunda Detroit Pistons'a yedi maç sonunda elenmişti.
Sweeney, Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane ve Jalen Suggs etrafında kurulu kadroya istikrarlı bir takım kimliği kazandırmaya çalışacak.