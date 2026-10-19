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Luis Enrique: "Yamal ve Messi'yi karşılaştırmayın"

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Enrique: 'Yamal ve Messi'yi karşılaştırmayın'
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Luis Enrique, Lamine Yamal karşısında savunma oyuncularına nasıl talimatlar vereceği yönünde gelen sorunun ardından, "Yamal'a karşı savunmanın en iyi yolu, top hakimiyetini ele geçirmektir. Bu bizim için ideal senaryo ancak işler farklı da gelişebilir çünkü Barcelona'ya karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Odaklanmış ve dikkatli olacağız. Bunu bir takım olarak aşmamız gerekiyor." dedi.

Yamal ve Lionel Messi kıyaslamalar ile ilgili gelen soruya cevap veren başarılı teknik adam, "Lamine Yamal, oyununun her yönünü geliştiriyor ancak onu tüm zamanların en iyi oyuncusu olan Lionel Messi ile karşılaştırmak anlamsız, bu kimseye fayda sağlamaz. Yamal çok zeki, kendisinin en iyi versiyonu olmak istiyor ancak onu Messi ile kıyaslamamak daha iyi." sözlerini sarf etti.

Enrique, Barcelona'da dikkat çeken performans ortaya koyan teknik direktör Hansi Flick ile ilgili, "Hansi Flick, önceki teknik direktörlerin sonuçlarını daha da geliştiriyor. Karakteri, futbolu aktarma tarzı... Bunlar Barcelona'nın DNA'Sına uyan özellikler. Flick bunu harika bir şekilde yapıyor." diye konuştu.

Paris Saint-Germain ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşı karşıya gelecek.

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