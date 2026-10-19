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Fabinho: "Maçın yıldızı Muçi"

Trabzonspor forması giyen Fabinho, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 22:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fabinho: 'Maçın yıldızı Muçi'
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Trabzonspor forması giyen Fabinho, ligdeki Beşiktaş maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok zor bir maç oldu, dengeli gitti. Topa sahip olmada Beşiktaş daha üstün olabilir ama biz fırsatları iyi değerlendirdik. Savunmada herkes görevini iyi yaptı. Yine gol yemeden maç kazandık, bu çok önemliydi. Çok önemli 3 puan oldu." dedi.

Fabinho, "Elbette eksiklerimiz vardı ama odak noktamız; sahaya çıkanların en iyisini vermeye çalışması... Maça çıkmadan Beşiktaş karşısında galibiyetten emindik. Bu öz güven ile maça çıktık. Herkes mücadele etti." sözlerini sarf etti.

Deneyimli oyuncu, son olarak, "Maçın oyuncusu olarak Ernest Muçi'yi seçerdim. İlk golde katkısı büyük. İkinci golü hatırlamıyorum ama orada da bir şey yapmıştır. Çok çalıştı hücumda, savunmada da çok yardımları oldu." diye konuştu.

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