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Beşiktaş, 5. sıraya geriledi

Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 15 puanda kalarak Süper Lig'de 5. sıraya geriledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 09:15
Beşiktaş, 5. sıraya geriledi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara aldı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki yerini bordo-mavili ekibe kaptırarak 5. sıraya geriledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR

Dış sahada istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, ligde çıktığı dört deplasman maçında üçüncü yenilgisini yaşadı.

15 PUANDA KALDI

Trabzonspor karşısında puan alamayan siyah-beyazlı ekip, 15 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı.

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