Beşiktaş, 5. sıraya geriledi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara aldı.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki yerini bordo-mavili ekibe kaptırarak 5. sıraya geriledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR
Dış sahada istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, ligde çıktığı dört deplasman maçında üçüncü yenilgisini yaşadı.
15 PUANDA KALDI
Trabzonspor karşısında puan alamayan siyah-beyazlı ekip, 15 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki yerini bordo-mavili ekibe kaptırarak 5. sıraya geriledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR
Dış sahada istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, ligde çıktığı dört deplasman maçında üçüncü yenilgisini yaşadı.
15 PUANDA KALDI
Trabzonspor karşısında puan alamayan siyah-beyazlı ekip, 15 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı.