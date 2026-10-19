Trabzonspor'da Thomas Reis ile fırtına!

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ardından göreve gelen Thomas Reis ile dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak ligde sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde oynadığı 4 maçı da kazandı.
Thomas Reis ile Trabzonspor:
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Samsunspor 0-3 Trabzonspor
KuPS 2-4 Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
TARİHE GEÇTİ
Thomas Reis, Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Thomas Reis ile Trabzonspor:
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Samsunspor 0-3 Trabzonspor
KuPS 2-4 Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
TARİHE GEÇTİ
Thomas Reis, Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.