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Trabzonspor'da Thomas Reis ile fırtına!

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde oynadığı 4 maçı da kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 22:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Thomas Reis ile fırtına!
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Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ardından göreve gelen Thomas Reis ile dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak ligde sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde oynadığı 4 maçı da kazandı.

Thomas Reis ile Trabzonspor:

Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Samsunspor 0-3 Trabzonspor
KuPS 2-4 Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş

TARİHE GEÇTİ

Thomas Reis, Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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