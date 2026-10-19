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Muğlaspor, hasretini Manisa'da bitirdi!

1. Lig'de Muğlaspor, Manisa FK'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti ve 5 hafta sonra kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 19:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Muğlaspor, hasretini Manisa'da bitirdi!
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1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor, Manisa FK deplasmanına konuk oldu. Muğlaspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı 4-3'lük skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muğlaspor, 10. dakikada İdris Furat, 12. dakikada Ibrahim Sissoko ve 32. dakikada Mamady Diarra ile deplasmanda 3-0'ı buldu.

Manisa FK, 40. dakikada penaltıdan Julien Anziani ve 45. dakikada Yassine Benrahou ile durumu 3-2'ye getirdi.

Muğlaspor, Daniel Avramovski ile 84. dakikada 4-2'yi buldu. Manisa FK'da 89. dakikada penaltıyı gole çeviren Julien Anziani, maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Muğlaspor'da ikinci golü atan Sissoko, 32. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.

Konuk ekip Muğlaspor, 86. dakikada Luis Mago'nun kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Muğlaspor, ligde 5 hafta sonra kazandı ve 15 puana yükseldi. Manisa FK, 10 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Mardin 1969 deplasmanına gidecek.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Fırat İnal), Herelle, Ada İbik, Osman Kaynak, Benrahou, Toure (Dk. 60 Lindseth), Atakan Çankaya, Osman Kahraman (Dk. 34 Lemina), Vargas, Anziani

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuzhan Matur ( Dk. 62 Ali Barak), Mago, Yiğit Fidan, Ahmet Emin Engin (Dk. 73 Bilal Ceylan), Ali Kaan Güneren, Buluthan Bulut (Dk. 82 Orhan Nahırcı), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 62 Osundina), Avramovski, Diarra, Sissoko (Dk. 73 Poyraz Efe Yıldırım)

Goller: Dk. 10 Ertuğrul İdris Furat, Dk.12 Sissoko, Dk. 32 Diarra, Dk. 84 Avramovski (Muğlaspor), Dk. 40 ve 89 Anziani (Penaltılardan), 45+2 Benrahou (Manisa FK)

Kırmızı Kart: Dk. 86 Mago (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Benrahou, Dk. 83 Herelle (Manisa FK), Dk. 56 Yiğit Fidan, Dk. 86 Avramovski, Dk. 90+7 Diarra (Muğlaspor)

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