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Hansi Flick'ten Arda Güler yanıtı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid maçında Arda Güler'in yaşadığı pozisyonla ilgili gelen soruya cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 19:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hansi Flick'ten Arda Güler yanıtı!
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından ligde El Clasico'da Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Hansi Flick'e Real Madrid'in Sevilla ile oynadığı maçta Arda Güler'in yaşadığı pozisyonla ilgili de soru soruldu.

"YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Alman teknik adam, Arda Güler'in pozisyonu için gelen sorunun ardından, "Bu bana sorulacak bir soru değil. Bu durumla ilgili başkalarına soru sormalısınız. Olayı gördüm ancak yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

NELER YAŞANDI?

Sevilla, Real Madrid ile oynanan maçta Arda Güler ile Peque arasındaki pozisyon sonrası milli futbolcuya kırmızı kart bekledi.

KİM, NE DEDİ?

Sevilla'nın sağ beki Juan Iglesias: "Maçın kaderini hakemlerin kararları belirledi. Arda Güler ilk yarıda Peque'ye müdahalede bulundu. 2-0'lık gol öncesinde ise Konate'nin Robbie Ure'a yaptığı bir faul var. Kolay olanı yapmak her zaman böyledir. Buraya ne için geldiğimizi, Bernabeu'da her şeyin nasıl işleyeceğini biliyorduk."

Real Madrid TEknik Direktörü Jose Mourinho: "Arda Güler bana dirsek atmadığını söyledi. Eğer birisi bir sonraki basın toplantısına kadar Arda'nın dirsek attığına dair görüntü gösterirse o zaman bunun kırmızı kart olduğunu söylerim. Hiç sorun yok."

Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia: "Hakem, Arda Güler'e 25. dakikada kırmızı kart vermeliydi. Ayrıca yediğimiz 2. golden önce faul var. VAR niye çağırmadı bilmiyorum. Belki de Real Madrid'in El Clasico öncesi puan kaybetmesini istemedikleri için. Biz kazansaydık Real Madrid 9 puan geriye düşecekti. Normal şartlarda 25. dakikadan itibaren bu akşamki maç 11'e 10 oynanmalıydı."

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