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Ernest Muçi'den Beşiktaş maçı sonrası iddialı sözler!

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ernest Muçi açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili futbolcu, Galatasaray ve Beşiktaş galibiyetlerini değerlendirirken sezon hedeflerine ilişkin de iddialı ifadeler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 22:47 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 23:13
Haber: Sporx.com
Ernest Muçi'den Beşiktaş maçı sonrası iddialı sözler!
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Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ernest Muçi, mücadeleyi değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ SÖZLERİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş karşılaşmasının kendileri açısından önemine dikkat çeken Muçi, "Beşiktaş'a karşı aslında bizim adımıza önemli bir maçtı. Çünkü ligde Beşiktaş'ın önemli bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Evimizde, taraftarlarımızın önünde kazandığımız için, bunu başardığımız için gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"HER GALİBİYET 3 PUAN GETİRİYOR"

Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan galibiyetlerle ilgili soruyu yanıtlayan Muçi, "Tabii ki bunlar önemli maçlar ama günün sonunda her maç kazanan tarafa 3 puan getiriyor. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk." dedi.

"BU SENE İYİ BİR BAŞARI YAKALAYACAĞIZ"

Bordo-mavili takımın sezon hedeflerine de değinen Ernest Muçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi önümüzde Konferans Ligi var, buna odaklanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Bu sene iyi bir başarı yakalayacak bir takımımız olduğuna inanıyorum."  

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