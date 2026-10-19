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Ozan Tufan: "Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı"

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, ligdeki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 23:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ozan Tufan: 'Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı'
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Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, ligdeki Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli oyuncu, "Konferans Ligi'nde zor bir sahada oynayarak geldik, onun yorgunluğu bazı oyuncularda vardı." dedi.

Ozan Tufan, "Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı." diye konuştu.

Bordo-mavili oyuncu, "Yoğun çalışıyoruz, maç günü de antrenman yapıyoruz. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Puan farkı açılmıştı, kazanmalıydık." sözlerini sarf etti.

Ozan Tufan, "Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A ÖZEL HAZIRLANMIYORUM!"

Ozan Tufan ayrıca "Maçtan sonra içeride söylediler. 6 gol atmışım Beşiktaş'a. Gerçekten tesadüf gibi. Özel hazırlanmıyorum. Her maça aynı şekilde konsantre olmaya çalışıyorum. Bugün de doğru yerde oldum. Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı tabii." ifadelerini kullandı.  

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