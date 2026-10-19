Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Beşiktaş
0
Dün
BİTTİ
Karagümrük
1
Keçiörengücü
2
Dün
BİTTİ
Manisa FK
3
Muğlaspor
4
Dün
BİTTİ
Bursaspor
2
Pendikspor
0
Dün
BİTTİ
Esenler Erokspor
4
Mardin 1969 Spor
2
Dün
BİTTİ
Tottenham
3
Coventry City
1
Dün
BİTTİ
Getafe
1
Rayo Vallecano
1
Dün
BİTTİ
Monza
4
Cagliari
0
Dün
BİTTİ
Parma
0
Torino
3
Dün
BİTTİ
Braga
1
Gil Vicente
2

Kelechi Iheanacho yine attı, Bursaspor kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, üst üste 11. maçında da gol atarak müthiş serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 21:55
Haber: Sporx.com
Kelechi Iheanacho yine attı, Bursaspor kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile Pendikspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Halil Akbunar ve 62. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.

İlk yarıyı Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci devrede Iheanacho'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

IHEANACHO, 1. LİG'İ SALLIYOR!

Bursaspor'un Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, Pendikspor karşısında da gol atarak dikkat çekici serisini devam ettirdi.

30 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla üst üste 11. maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Manchester City ve Leicester City geçmişi bulunan Iheanacho, gol yollarındaki etkili performansıyla yeşil-beyazlı takımın en önemli hücum silahlarından biri olmayı sürdürüyor.

BURSASPOR 25 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Bursaspor, zirve yarışında önemli bir üç puanın sahibi oldu. Pendikspor ise 10 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, 25 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Pendikspor ise aynı gün saat 13.30'da sahasında liderlik mücadelesi veren Kayserispor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.