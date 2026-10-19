Kelechi Iheanacho yine attı, Bursaspor kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile Pendikspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Halil Akbunar ve 62. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.
İlk yarıyı Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci devrede Iheanacho'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
IHEANACHO, 1. LİG'İ SALLIYOR!
Bursaspor'un Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, Pendikspor karşısında da gol atarak dikkat çekici serisini devam ettirdi.
30 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla üst üste 11. maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Manchester City ve Leicester City geçmişi bulunan Iheanacho, gol yollarındaki etkili performansıyla yeşil-beyazlı takımın en önemli hücum silahlarından biri olmayı sürdürüyor.
BURSASPOR 25 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Bursaspor, zirve yarışında önemli bir üç puanın sahibi oldu. Pendikspor ise 10 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, 25 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.
Pendikspor ise aynı gün saat 13.30'da sahasında liderlik mücadelesi veren Kayserispor'u ağırlayacak.
İlk yarıyı Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci devrede Iheanacho'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
IHEANACHO, 1. LİG'İ SALLIYOR!
Bursaspor'un Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, Pendikspor karşısında da gol atarak dikkat çekici serisini devam ettirdi.
30 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla üst üste 11. maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Manchester City ve Leicester City geçmişi bulunan Iheanacho, gol yollarındaki etkili performansıyla yeşil-beyazlı takımın en önemli hücum silahlarından biri olmayı sürdürüyor.
BURSASPOR 25 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Bursaspor, zirve yarışında önemli bir üç puanın sahibi oldu. Pendikspor ise 10 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, 25 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.
Pendikspor ise aynı gün saat 13.30'da sahasında liderlik mücadelesi veren Kayserispor'u ağırlayacak.
Kelechi Iheanacho, Bursaspor formasıyla üst üste 11. maçında da fileleri havalandırdı! 💫En uzun seri. https://t.co/AHbpBVJ1Ln
— Sporx (@sporx) October 19, 2026