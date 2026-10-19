Sevilla'dan Arda Güler tepkisi!

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler'in de gol attığı karşılaşmanın ardından Sevilla cephesinden hakem kararlarına yönelik eleştiriler geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ARDA GÜLER'İN PEQUE'YE MÜDAHALESİ VARDI"
Sevilla'nın sağ beki Juan Iglesias, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarının maçın sonucuna etki ettiğini savundu.
Iglesias, "Maçın kaderini hakemlerin kararları belirledi. Arda Güler ilk yarıda Peque'ye müdahalede bulundu. 2-0'lık gol öncesinde ise Konate'nin Robbie Ure'a yaptığı bir faul var. Kolay olanı yapmak her zaman böyledir. Buraya ne için geldiğimizi, Bernabeu'da her şeyin nasıl işleyeceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.
"ARDA GÜLER'E KIRMIZI KART VERMELİYDİ"
Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia, Arda Güler'in 25. dakikada kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. İspanyol teknik adam, ikinci gol öncesinde de faul yapıldığını öne sürerek VAR kararlarına tepki gösterdi.
Garcia, "Hakem, Arda Güler'e 25. dakikada kırmızı kart vermeliydi. Ayrıca yediğimiz 2. golden önce faul var. VAR niye çağırmadı bilmiyorum. Belki de Real Madrid'in El Clasico öncesi puan kaybetmesini istemedikleri için. Biz kazansaydık Real Madrid 9 puan geriye düşecekti. Normal şartlarda 25. dakikadan itibaren bu akşamki maç 11'e 10 oynanmalıydı." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER-PEQUE POZİSYONU İNCELENDİ
Arda Güler'in Real Madrid'i öne geçiren golünden dakikalar önce milli futbolcu ile Peque arasında bir pozisyon yaşandı. VAR, hakemi bilgilendirmeden önce pozisyonu 2 dakika 20 saniye boyunca inceledi.
VAR İNCELEMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Archivo VAR'ın edindiği bilgilere göre, hakem Busquets Ferrer sahada oyunculara pozisyonu değerlendirmek için uygun bir kamera açısı bulunmadığını bildirdi.
Bu nedenle inceleme, pozisyon hakkında bir kararla değil, değerlendirme yapmak için yeterli görüntü olmadığı tespitiyle sona erdi.
Sevilla'nın sağ beki Juan Iglesias, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarının maçın sonucuna etki ettiğini savundu.
Iglesias, "Maçın kaderini hakemlerin kararları belirledi. Arda Güler ilk yarıda Peque'ye müdahalede bulundu. 2-0'lık gol öncesinde ise Konate'nin Robbie Ure'a yaptığı bir faul var. Kolay olanı yapmak her zaman böyledir. Buraya ne için geldiğimizi, Bernabeu'da her şeyin nasıl işleyeceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.
"ARDA GÜLER'E KIRMIZI KART VERMELİYDİ"
Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia, Arda Güler'in 25. dakikada kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. İspanyol teknik adam, ikinci gol öncesinde de faul yapıldığını öne sürerek VAR kararlarına tepki gösterdi.
Garcia, "Hakem, Arda Güler'e 25. dakikada kırmızı kart vermeliydi. Ayrıca yediğimiz 2. golden önce faul var. VAR niye çağırmadı bilmiyorum. Belki de Real Madrid'in El Clasico öncesi puan kaybetmesini istemedikleri için. Biz kazansaydık Real Madrid 9 puan geriye düşecekti. Normal şartlarda 25. dakikadan itibaren bu akşamki maç 11'e 10 oynanmalıydı." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER-PEQUE POZİSYONU İNCELENDİ
Arda Güler'in Real Madrid'i öne geçiren golünden dakikalar önce milli futbolcu ile Peque arasında bir pozisyon yaşandı. VAR, hakemi bilgilendirmeden önce pozisyonu 2 dakika 20 saniye boyunca inceledi.
VAR İNCELEMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Archivo VAR'ın edindiği bilgilere göre, hakem Busquets Ferrer sahada oyunculara pozisyonu değerlendirmek için uygun bir kamera açısı bulunmadığını bildirdi.
Bu nedenle inceleme, pozisyon hakkında bir kararla değil, değerlendirme yapmak için yeterli görüntü olmadığı tespitiyle sona erdi.