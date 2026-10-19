Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'a Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren gollerden ilkini 21. dakikada Ozan Tufan attı. Ozan Tufan, Beşiktaş'a karşı kariyerinde 6. kez gol sevinci yaşadı.
Bordo-mavililerin ikinci golünü ise 71. dakikada Muhammed Salah attı. Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan ve Trabzonspor'a imza atan Salah, Galatasaray maçının ardından yine büyük bir maçta sahne aldı. Mısırlı yıldız, Süper Lig'de 8 maçta 8 gol, 3 asiste ulaştı.
Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile 4'te 4 yaptı. Beşiktaş ise ligdeki 4. deplasman maçında 3. mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 16 puana yükseldi. Beşiktaş ise 15 puanda kaldı.
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde perşembe günü sahasında Hearts'ı ağırlayacak ve ardından ligde Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak ve ardından ligde Başakşehir'i konuk edecek.
TRABZONSPOR'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopion maçının ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Kups Kuopion maçının ilk 11'inde forma giyen Mendy ve Bouchouari yabancı oyuncu kontenjanı, Melih Kabasakal kırmızı kart cezası, Onuachu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Samet Akaydin ve Cenk Özkacar yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fabiona, Muçi, Dju, Savic, Nwaiwu ve Cabral ilk 11'de sahaya çıktı.
Trabzonspor'da ayrıca Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve genç kaleci Onuralp Çevikhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ YOK
Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.
Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.
Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.
KAPALI GİŞE
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.
Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.
İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park'ta bir tören düzenlendi.
Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
ONANA'DAN KURTARIŞLAR!
Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta 10. dakikada etkili oldu. Bu dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Junior Olaitan'ın kafa vuruşunu kaleci Andre Onana kurtardı.
Beşiktaş'ta 17. dakikada ise bu kez Vaclav Cerny, ceza sahası dışından şansını denedi. Çek futbolcunun kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 21. dakikada 1-0 öne geçti. Aral Şimşir, solda topla buluştu ve ceza sahasına giren Ernest Muçi'yi gördü. Muçi'nin dar açıdan vuruşu kaleci Alexander Nübel'den döndü. Dönen topu Ozan Tufan, ağlara gönderdi. Trabzonspor, bu golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
TRABZONSPOR'DA PENALTI İTİRAZI
Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Beşiktaş ceza sahasında top Emmanuel Agbadou'ya geldi. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. VAR'dan da hakem Aydın'a herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun sürdü.
İLK YARININ SONUNDA İNANILMAZ ANLAR!
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısının son anlarında inanılmaz anlar yaşandı.
41. dakikada Leandro Trossard'ın şutunu kaleci Andre Onana, güçlükle kurtardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Amir Murillo'nun vuruşu direkten döndü ve Savic'e çarparak dışarıya gitti.
Beşiktaş'ın bu atağından bir dakika ise bu kez Trabzonspor çok etkili oldu. Soldan Aral Şimşir'in ortasında Ernest Muçi, ceza sahasında boş pozisyonda topu ıskaladı. Arka direkteki Franculino Dju da bu topa dokunamadı.
DEVREDE DURUM 1-0
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
SALAH SAHNEDE
Trabzonspor, 71. dakikada Muhammed Salah ile Beşiktaş karşısında 2-0'ı buldu. Bu dakikada Franculino Dju, sol kanattan topu taşıdı ve ceza sahasındaki Salah'ı gördü. Salah'ın vuruşu ağlara gitti ve Trabzonspor, durumu 2-0 yaptı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.
14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.
15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.
21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0
28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.
42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Cerny'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Vlahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topa sahip oldu.
64. dakikada Cerny'in sağdan ortasında Miretti'nin gelişine şutunda, top üsten auta gitti.
70. dakikada Cerny'in sağ taraftan getirdiği topta son olarak Trossard'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun düzgün vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Franculino'nun pasında ceza alanı içinde Salah, topu yerden filere gönderdi: 2-0
79. dakikada İlhan Fakılı'nın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
82. dakikada Nübel, önce Saviolo'nun ardından da Salah'ın şutlarında topu önleyerek mutlak pozisyonlarda gol izni vermedi.
87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, Onana topu kornere çeldi.
Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 63 Folcarelli), Fabinho, Salah, Muçi (Dk. 90 Cenk Özkacar), Aral Şimşir (Dk. 80 Saviolo), Franculino (Dk. 90 Umut Nayir)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 İlhan Fakılı), Salih Özcan (Dk. 90 Kartal Kayra Yılmaz), Miretti (Dk. 77 Ouattara), Olaitan (Dk. 85 Ndidi), Cerny (Dk. 77 Oh), Trossard, Vlahovic
Goller: Dk. 21 Ozan Tufan, Dk. 71 Salah (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Miretti, Dk. 60 Emirhan Topçu, Dk. 83 İlhan Fakılı, Dk. 90 Ouattara (Beşiktaş), Dk. 33 Fabinho (Trabzonspor)
Bordo-mavililerin ikinci golünü ise 71. dakikada Muhammed Salah attı. Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan ve Trabzonspor'a imza atan Salah, Galatasaray maçının ardından yine büyük bir maçta sahne aldı. Mısırlı yıldız, Süper Lig'de 8 maçta 8 gol, 3 asiste ulaştı.
Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile 4'te 4 yaptı. Beşiktaş ise ligdeki 4. deplasman maçında 3. mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 16 puana yükseldi. Beşiktaş ise 15 puanda kaldı.
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde perşembe günü sahasında Hearts'ı ağırlayacak ve ardından ligde Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak ve ardından ligde Başakşehir'i konuk edecek.
TRABZONSPOR'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopion maçının ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Kups Kuopion maçının ilk 11'inde forma giyen Mendy ve Bouchouari yabancı oyuncu kontenjanı, Melih Kabasakal kırmızı kart cezası, Onuachu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Samet Akaydin ve Cenk Özkacar yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fabiona, Muçi, Dju, Savic, Nwaiwu ve Cabral ilk 11'de sahaya çıktı.
Trabzonspor'da ayrıca Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve genç kaleci Onuralp Çevikhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ YOK
Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.
Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.
Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.
KAPALI GİŞE
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.
Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.
İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park'ta bir tören düzenlendi.
Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
ONANA'DAN KURTARIŞLAR!
Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta 10. dakikada etkili oldu. Bu dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Junior Olaitan'ın kafa vuruşunu kaleci Andre Onana kurtardı.
Beşiktaş'ta 17. dakikada ise bu kez Vaclav Cerny, ceza sahası dışından şansını denedi. Çek futbolcunun kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 21. dakikada 1-0 öne geçti. Aral Şimşir, solda topla buluştu ve ceza sahasına giren Ernest Muçi'yi gördü. Muçi'nin dar açıdan vuruşu kaleci Alexander Nübel'den döndü. Dönen topu Ozan Tufan, ağlara gönderdi. Trabzonspor, bu golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
TRABZONSPOR'DA PENALTI İTİRAZI
Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Beşiktaş ceza sahasında top Emmanuel Agbadou'ya geldi. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. VAR'dan da hakem Aydın'a herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun sürdü.
İLK YARININ SONUNDA İNANILMAZ ANLAR!
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısının son anlarında inanılmaz anlar yaşandı.
41. dakikada Leandro Trossard'ın şutunu kaleci Andre Onana, güçlükle kurtardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Amir Murillo'nun vuruşu direkten döndü ve Savic'e çarparak dışarıya gitti.
Beşiktaş'ın bu atağından bir dakika ise bu kez Trabzonspor çok etkili oldu. Soldan Aral Şimşir'in ortasında Ernest Muçi, ceza sahasında boş pozisyonda topu ıskaladı. Arka direkteki Franculino Dju da bu topa dokunamadı.
DEVREDE DURUM 1-0
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
SALAH SAHNEDE
Trabzonspor, 71. dakikada Muhammed Salah ile Beşiktaş karşısında 2-0'ı buldu. Bu dakikada Franculino Dju, sol kanattan topu taşıdı ve ceza sahasındaki Salah'ı gördü. Salah'ın vuruşu ağlara gitti ve Trabzonspor, durumu 2-0 yaptı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.
14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.
15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.
21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0
28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.
42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Cerny'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Vlahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topa sahip oldu.
64. dakikada Cerny'in sağdan ortasında Miretti'nin gelişine şutunda, top üsten auta gitti.
70. dakikada Cerny'in sağ taraftan getirdiği topta son olarak Trossard'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun düzgün vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Franculino'nun pasında ceza alanı içinde Salah, topu yerden filere gönderdi: 2-0
79. dakikada İlhan Fakılı'nın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
82. dakikada Nübel, önce Saviolo'nun ardından da Salah'ın şutlarında topu önleyerek mutlak pozisyonlarda gol izni vermedi.
87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, Onana topu kornere çeldi.
Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 63 Folcarelli), Fabinho, Salah, Muçi (Dk. 90 Cenk Özkacar), Aral Şimşir (Dk. 80 Saviolo), Franculino (Dk. 90 Umut Nayir)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 İlhan Fakılı), Salih Özcan (Dk. 90 Kartal Kayra Yılmaz), Miretti (Dk. 77 Ouattara), Olaitan (Dk. 85 Ndidi), Cerny (Dk. 77 Oh), Trossard, Vlahovic
Goller: Dk. 21 Ozan Tufan, Dk. 71 Salah (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Miretti, Dk. 60 Emirhan Topçu, Dk. 83 İlhan Fakılı, Dk. 90 Ouattara (Beşiktaş), Dk. 33 Fabinho (Trabzonspor)