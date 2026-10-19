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Anadolu Efes, 3 sayı farkla kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Esenler Erokspor'a 73-70 kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 21:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, 3 sayı farkla kaybetti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'a 73-70'lik skorla mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ziya Özorhon, Fatih Arslanoğlu

Esenler Erokspor: Van der Vuurst 9, Davis 18, Yebo 17, Sow 2, Egehan Arna 6, McCollum 12, Webb 9, Muhsin Yaşar, Melih Tunca, Usher

Anadolu Efes: Saric 3, Malcolm 15, Fernando 8, David Mutaf 3, Strazel 6, Yusta 11, Russell 3, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz 3, Jones 6

1. Periyot: 24-18

Devre: 43-43

3. Periyot: 52-58

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