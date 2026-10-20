Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Beşiktaş
0
Dün
BİTTİ
Karagümrük
1
Keçiörengücü
2
Dün
BİTTİ
Manisa FK
3
Muğlaspor
4
Dün
BİTTİ
Bursaspor
2
Pendikspor
0
Dün
BİTTİ
Esenler Erokspor
4
Mardin 1969 Spor
2
Dün
BİTTİ
Tottenham
3
Coventry City
1
Dün
BİTTİ
Getafe
1
Rayo Vallecano
1
Dün
BİTTİ
Monza
4
Cagliari
0
Dün
BİTTİ
Parma
0
Torino
3
Dün
BİTTİ
Braga
1
Gil Vicente
2

Süper Lig'de 8. hafta sonrası puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 22:32 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 00:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 8. hafta sonrası puan durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR 4. SIRAYA YÜKSELDİ!

Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle puanını 16'ya yükseltti ve 4. sıraya çıktı.

Deplasmandan puansız ayrılan Beşiktaş ise 15 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU!

Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle haftayı lider tamamladı.

FENERBAHÇE 3 GOLLE KAZANDI!

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde aldığı farklı galibiyetle haftayı üç puanla kapattı.

SÜPER LİG'DE 8. HAFTANIN SONUÇLARI

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 TÜMOSAN Konyaspor

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor

Kocaelispor 1-2 Göztepe

İstanbul Başakşehir FK 2-1 Gaziantep FK

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş

8. HAFTADA 21 GOL ATILDI!

Süper Lig'de 8. haftada oynanan 9 karşılaşmada toplam 21 gol kaydedildi.

Haftanın en farklı galibiyetini Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek elde etti.

Dokuz karşılaşmanın tamamında kazanan taraf belli olurken hafta boyunca beraberlik yaşanmadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ligde 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: 

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 8 6 1 1 17 11 6 19
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 8 5 2 1 18 9 9 17
3.FENERBAHÇE 8 5 1 2 22 6 16 16
4.TRABZONSPOR 8 5 1 2 18 5 13 16
5.BEŞİKTAŞ 8 5 0 3 16 10 6 15
6.ARCA ÇORUM FK 8 4 1 3 18 13 5 13
7.KASIMPAŞA 8 3 4 1 12 9 3 13
8.KOCAELİSPOR 8 4 0 4 9 8 1 12
9.CORENDON ALANYASPOR 8 3 3 2 8 9 -1 12
10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 8 3 2 3 12 12 0 11
11.ERZURUMSPOR FK 8 3 2 3 5 11 -6 11
12.ÇAYKUR RİZESPOR 8 3 1 4 8 11 -3 10
13.GÖZTEPE 8 2 3 3 17 16 1 9
14.GAZİANTEP FK 8 2 2 4 8 12 -4 8
15.GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 2 4 7 16 -9 8
16.TÜMOSAN KONYASPOR 8 1 2 5 4 9 -5 5
17.SAMSUNSPOR 8 1 1 6 7 19 -12 4
18.EYÜPSPOR 8 1 0 7 2 22 -20 3
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.