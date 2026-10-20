Süper Lig'de 8. hafta sonrası puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
TRABZONSPOR 4. SIRAYA YÜKSELDİ!
Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle puanını 16'ya yükseltti ve 4. sıraya çıktı.
Deplasmandan puansız ayrılan Beşiktaş ise 15 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU!
Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle haftayı lider tamamladı.
FENERBAHÇE 3 GOLLE KAZANDI!
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde aldığı farklı galibiyetle haftayı üç puanla kapattı.
SÜPER LİG'DE 8. HAFTANIN SONUÇLARI
Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor
Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor
Amed Sportif Faaliyetler 1-0 TÜMOSAN Konyaspor
Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor
Kasımpaşa 4-1 Samsunspor
Kocaelispor 1-2 Göztepe
İstanbul Başakşehir FK 2-1 Gaziantep FK
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
8. HAFTADA 21 GOL ATILDI!
Süper Lig'de 8. haftada oynanan 9 karşılaşmada toplam 21 gol kaydedildi.
Haftanın en farklı galibiyetini Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek elde etti.
Dokuz karşılaşmanın tamamında kazanan taraf belli olurken hafta boyunca beraberlik yaşanmadı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Ligde 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TRABZONSPOR 4. SIRAYA YÜKSELDİ!
Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle puanını 16'ya yükseltti ve 4. sıraya çıktı.
Deplasmandan puansız ayrılan Beşiktaş ise 15 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU!
Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle haftayı lider tamamladı.
FENERBAHÇE 3 GOLLE KAZANDI!
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde aldığı farklı galibiyetle haftayı üç puanla kapattı.
SÜPER LİG'DE 8. HAFTANIN SONUÇLARI
Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor
Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor
Amed Sportif Faaliyetler 1-0 TÜMOSAN Konyaspor
Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor
Kasımpaşa 4-1 Samsunspor
Kocaelispor 1-2 Göztepe
İstanbul Başakşehir FK 2-1 Gaziantep FK
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
8. HAFTADA 21 GOL ATILDI!
Süper Lig'de 8. haftada oynanan 9 karşılaşmada toplam 21 gol kaydedildi.
Haftanın en farklı galibiyetini Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek elde etti.
Dokuz karşılaşmanın tamamında kazanan taraf belli olurken hafta boyunca beraberlik yaşanmadı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Ligde 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|8
|6
|1
|1
|17
|11
|6
|19
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|8
|5
|2
|1
|18
|9
|9
|17
|3.FENERBAHÇE
|8
|5
|1
|2
|22
|6
|16
|16
|4.TRABZONSPOR
|8
|5
|1
|2
|18
|5
|13
|16
|5.BEŞİKTAŞ
|8
|5
|0
|3
|16
|10
|6
|15
|6.ARCA ÇORUM FK
|8
|4
|1
|3
|18
|13
|5
|13
|7.KASIMPAŞA
|8
|3
|4
|1
|12
|9
|3
|13
|8.KOCAELİSPOR
|8
|4
|0
|4
|9
|8
|1
|12
|9.CORENDON ALANYASPOR
|8
|3
|3
|2
|8
|9
|-1
|12
|10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|8
|3
|2
|3
|12
|12
|0
|11
|11.ERZURUMSPOR FK
|8
|3
|2
|3
|5
|11
|-6
|11
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|3
|1
|4
|8
|11
|-3
|10
|13.GÖZTEPE
|8
|2
|3
|3
|17
|16
|1
|9
|14.GAZİANTEP FK
|8
|2
|2
|4
|8
|12
|-4
|8
|15.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|2
|2
|4
|7
|16
|-9
|8
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|8
|1
|2
|5
|4
|9
|-5
|5
|17.SAMSUNSPOR
|8
|1
|1
|6
|7
|19
|-12
|4
|18.EYÜPSPOR
|8
|1
|0
|7
|2
|22
|-20
|3