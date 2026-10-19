Mourinho'dan maç sonrası Arda Güler açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'in karıştığı pozisyon ve milli futbolcunun sahadaki rolü hakkında açıklamalarda bulundu.
İspanyol ekibinin teknik direktörü, Arda'nın dirsek attığı iddiasına ilişkin değerlendirmesinde oyuncusuyla yaptığı konuşmayı aktardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ARDA GÜLER BANA DİRSEK ATMADIĞINI SÖYLEDİ"
Arda Güler'in dirsek attığı iddiasına ilişkin konuşan Mourinho, görüntü ortaya çıkması halinde kararını değiştirebileceğini belirtti.
Portekizli teknik adam, "Arda Güler bana dirsek atmadığını söyledi. Eğer birisi bir sonraki basın toplantısına kadar Arda'nın dirsek attığına dair görüntü gösterirse o zaman bunun kırmızı kart olduğunu söylerim. Hiç sorun yok." ifadelerini kullandı.
"BU 'HAK ETME' KAVRAMI BANA GÖRE OLDUKÇA SOYUT BİR MESELE"
Arda Güler'in daha hücuma yakın bir rolde oynatılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Mourinho, ilk 11 tercihleri konusunda kesin bir formül olmadığını dile getirdi.
Mourinho, "Şunu net söyleyeyim, bu 'hak etme' kavramı bana göre oldukça soyut bir mesele. Çünkü sahaya çıkmayı en çok hak eden 11 kişiyi belirlemenin kesin bir formülü yok. Böyle bir yöntem bulunmuyor; kadroda formayı hak eden bir sürü isim var. Bugün kulübede bekleyen, oyuna girmeyen ama sahada olmayı sonuna kadar hak eden pek çok oyuncumuz bulunuyor." dedi.
İspanyol ekibinin teknik direktörü, Arda'nın dirsek attığı iddiasına ilişkin değerlendirmesinde oyuncusuyla yaptığı konuşmayı aktardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ARDA GÜLER BANA DİRSEK ATMADIĞINI SÖYLEDİ"
Arda Güler'in dirsek attığı iddiasına ilişkin konuşan Mourinho, görüntü ortaya çıkması halinde kararını değiştirebileceğini belirtti.
Portekizli teknik adam, "Arda Güler bana dirsek atmadığını söyledi. Eğer birisi bir sonraki basın toplantısına kadar Arda'nın dirsek attığına dair görüntü gösterirse o zaman bunun kırmızı kart olduğunu söylerim. Hiç sorun yok." ifadelerini kullandı.
"BU 'HAK ETME' KAVRAMI BANA GÖRE OLDUKÇA SOYUT BİR MESELE"
Arda Güler'in daha hücuma yakın bir rolde oynatılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Mourinho, ilk 11 tercihleri konusunda kesin bir formül olmadığını dile getirdi.
Mourinho, "Şunu net söyleyeyim, bu 'hak etme' kavramı bana göre oldukça soyut bir mesele. Çünkü sahaya çıkmayı en çok hak eden 11 kişiyi belirlemenin kesin bir formülü yok. Böyle bir yöntem bulunmuyor; kadroda formayı hak eden bir sürü isim var. Bugün kulübede bekleyen, oyuna girmeyen ama sahada olmayı sonuna kadar hak eden pek çok oyuncumuz bulunuyor." dedi.