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UEFA'dan 3 Türk hakeme uluslararası görev!

UEFA, FIFA kokartlı Türk futsal hakemleri Uğur Çakmak, Hakan Tezcan ve Ayberg Öz'ü 2028 FIFA Futsal Dünya Kupası Grup Eleme Turu'nda oynanacak Moldova-Fransa karşılaşmasında görevlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 17:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA'dan 3 Türk hakeme uluslararası görev!
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UEFA, FIFA kokartlı Uğur Çakmak, Hakan Tezcan ve Ayberg Öz'ü 2028 FIFA Futsal Dünya Kupası Grup Eleme turunda oynanacak Moldova-Fransa maçında görevlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "FIFA kokartlı futsal hakemlerimiz Uğur Çakmak, Hakan Tezcan ve Ayberg Öz, 2028 FIFA Futsal Dünya Kupası Grup Eleme turunda oynanacak Moldova-Fransa karşılaşmasında görev yapacak." denildi.

Moldova'nın Ciorescu kentindeki FMF Futsal Arena'da yarın TSİ 19.30'da başlayacak müsabakada Uğur Çakmak birinci, Hakan Tezcan ikinci, Ayberg Öz ise üçüncü hakem olarak görev yapacak.

Karşılaşmanın zaman hakemliğini ise Moldova Futbol Federasyonundan Igor Soltanici üstlenecek.

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