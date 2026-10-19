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6 gollü düello! Esenler Erokspor'dan 90+2'de bitirdi!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyetini perçinledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 22:01
6 gollü düello! Esenler Erokspor'dan 90+2'de bitirdi!
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hikmet Karaman yönetimindeki Esenler Erokspor, 6. dakikada Mikal Okyar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 34. dakikada Nafican Yardımcı'nın golüyle eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 39. dakikada Eray Korkmaz'ın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

Mardin 1969 Spor, 51. dakikada Mallik Wilks'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Esenler Erokspor, 77. dakikada Mame Mor Faye'nin kaydettiği golle bir kez daha öne geçti.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Altın Zeqiri, Yusuf Erdoğan'ın asistinde topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 4-2.

EROKSPOR 12 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 12'ye yükselten Esenler Erokspor, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Mardin 1969 Spor ise 18 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak.

Mardin 1969 Spor ise 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Manisa FK'yi konuk edecek.

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