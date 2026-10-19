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Vincenzo Italiano'dan isim isim açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 19:19 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 19:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano'dan isim isim açıklama
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Italiano, "Yoğun bir fikstür. Beşiktaş, Almanya'dan sonra bugün Trabzonspor deplasmanında. Bu kısa sürede nasıl hazırlandılar?" sorusunun ardından, "Trabzonspor da perşembe günü oynadı. Avrupa'da oynadığınızda böyle olabiliyor, bu da normal bir durum. Tek idmanla buraya geldik. Bunlar da bu işin içinde var. Buradaki en önemli şey, mental hazırlık. Hepimiz hazır olmalıyız. Burada iyi performansla 3 puan alabilirsiniz. Hazırız." yanıtını verdi.

Vincenzo Italiano, "Orkun geçen maç maalesef yerini Miretti'ye bıraktı. Miretti'nin performansından mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumda. Umarım bugün bize iyi katkı verecektir. Umarım iyi maçlar oynayacaktır." diye konuştu.

İtalyan teknik adam, "Cerny de diri, dinlenmiş durumda perşembe oynamadığı için. Dusan için de aynı durum geçerli. Hazırlar. Daha hazır olduklarını söyleyebilirim. Aynı şekilde performans göstermeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Bu maçın ne kadar önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Direkt rakibimizle oynuyoruz. İyi bir sonuç almamız gerekiyor ki şu ana kadar yaptıklarımızın bir önemi olsun." sözlerini sarf etti.

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