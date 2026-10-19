Mustafa Er: 'Daha farklı kazanabilirdik!'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında konuk ettiği Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"
Pendikspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Mustafa Er, şu ifadeleri kullandı:
"Kazandığımız için son derece mutluyuz. Net bir skor, daha farklı kazanabilirdik. 3 maç haftasını bitirdik. Net bir şekilde pazar günkü maça hazırlanacağız. Gidişattan memnunum."
"KAYBETTİĞİMİZ MAÇLARDA BİLE ÜSTÜNDÜK"
Takımının bu sezon puan kaybettiği karşılaşmalara da değinen Er, kaçırılan fırsatlar ve savunmada yapılan hatalara dikkat çekti.
"Puan kaybettiğimiz 3 maça bakarsak atamadığımız ve basit goller yediğimiz için oldu. Kaybettiğimiz maçlarda bile oyunun tamamında üstündük. Futbolda bunlar var."
"8 MAÇ KAZANDIK, BU DURUM DEVAM EDECEK"
Bursaspor'un ligdeki performansından memnun olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, bütün karşılaşmalara aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını söyledi.
"Puan durumundan mutluyum. 8 maç kazandık. Bu durum devam edecek. Kolay ve zor maç ayrımı yapmıyoruz. Her maça aynı şiddetle hazırlanacağız."
"HEDEFİMİZ 2,5 GOL ORTALAMASI"
Takımının hücum performansını daha ileriye taşımak istediğini belirten Mustafa Er, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Gol ortalamamızı ikinin üstüne çıkarmamız lazım. Hedefimiz 2,5 gol ortalaması yakalamak. Bu ortalamayı yakalarsak çok sağlıklı şekilde ilerleyebiliriz.
"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"
Pendikspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Mustafa Er, şu ifadeleri kullandı:
"Kazandığımız için son derece mutluyuz. Net bir skor, daha farklı kazanabilirdik. 3 maç haftasını bitirdik. Net bir şekilde pazar günkü maça hazırlanacağız. Gidişattan memnunum."
"KAYBETTİĞİMİZ MAÇLARDA BİLE ÜSTÜNDÜK"
Takımının bu sezon puan kaybettiği karşılaşmalara da değinen Er, kaçırılan fırsatlar ve savunmada yapılan hatalara dikkat çekti.
"Puan kaybettiğimiz 3 maça bakarsak atamadığımız ve basit goller yediğimiz için oldu. Kaybettiğimiz maçlarda bile oyunun tamamında üstündük. Futbolda bunlar var."
"8 MAÇ KAZANDIK, BU DURUM DEVAM EDECEK"
Bursaspor'un ligdeki performansından memnun olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, bütün karşılaşmalara aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını söyledi.
"Puan durumundan mutluyum. 8 maç kazandık. Bu durum devam edecek. Kolay ve zor maç ayrımı yapmıyoruz. Her maça aynı şiddetle hazırlanacağız."
"HEDEFİMİZ 2,5 GOL ORTALAMASI"
Takımının hücum performansını daha ileriye taşımak istediğini belirten Mustafa Er, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Gol ortalamamızı ikinin üstüne çıkarmamız lazım. Hedefimiz 2,5 gol ortalaması yakalamak. Bu ortalamayı yakalarsak çok sağlıklı şekilde ilerleyebiliriz.