Manchester City'de Semenyo iki ay yok!

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maresca, sakatlığı bulunan Antoine Semenyo'nun geri dönüşünün iki ayı bulacağını söyledi.
"SEKİZ HAFTA SÜREBİLİR"
Enzo Maresca, "İlk anda daha da ciddi bir durum bekliyorduk, çok endişeliydik. Ancak test sonuçlarının ardından kendimizi çok daha iyi hissediyoruz çünkü durumu beklediğimiz kadar ciddi değil. Sekiz hafta sürebilir." dedi.
Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Şu anda onun için en önemli şey iyileşmek. Aralık ayında geri döndüğünde, enerjisiyle birlikte adeta yeni bir oyuncuya sahip olacağız." dedi.
Maresca, Semenyo'nun yaşadığı durumla ilgili, "Yan bağ ya da buna benzer bir şey, kas sorunu değil." sözlerini sarf etti.
BU SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de bu sezon 10 maçta süre bulan 26 yaşındaki Semenyo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
"SEKİZ HAFTA SÜREBİLİR"
Enzo Maresca, "İlk anda daha da ciddi bir durum bekliyorduk, çok endişeliydik. Ancak test sonuçlarının ardından kendimizi çok daha iyi hissediyoruz çünkü durumu beklediğimiz kadar ciddi değil. Sekiz hafta sürebilir." dedi.
Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Şu anda onun için en önemli şey iyileşmek. Aralık ayında geri döndüğünde, enerjisiyle birlikte adeta yeni bir oyuncuya sahip olacağız." dedi.
Maresca, Semenyo'nun yaşadığı durumla ilgili, "Yan bağ ya da buna benzer bir şey, kas sorunu değil." sözlerini sarf etti.
BU SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de bu sezon 10 maçta süre bulan 26 yaşındaki Semenyo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.