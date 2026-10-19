Bugün
20:00
Trabzonspor
Beşiktaş
CANLI
66'
Karagümrük
0
Keçiörengücü
2
CANLI
65'
Manisa FK
2
Muğlaspor
3
Bugün
20:00
Bursaspor
Pendikspor
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Mardin 1969 Spor
Bugün
22:00
Tottenham
Coventry City
Bugün
22:00
Getafe
Rayo Vallecano
Bugün
19:30
Monza
Cagliari
Bugün
21:45
Parma
Torino
Bugün
22:15
Braga
Gil Vicente

Manchester City'de Semenyo iki ay yok!

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, sakatlığı bulunan Antoine Semenyo'nun geri dönüşünün iki ayı bulabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 17:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de Semenyo iki ay yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maresca, sakatlığı bulunan Antoine Semenyo'nun geri dönüşünün iki ayı bulacağını söyledi.

"SEKİZ HAFTA SÜREBİLİR"

Enzo Maresca, "İlk anda daha da ciddi bir durum bekliyorduk, çok endişeliydik. Ancak test sonuçlarının ardından kendimizi çok daha iyi hissediyoruz çünkü durumu beklediğimiz kadar ciddi değil. Sekiz hafta sürebilir." dedi.

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Şu anda onun için en önemli şey iyileşmek. Aralık ayında geri döndüğünde, enerjisiyle birlikte adeta yeni bir oyuncuya sahip olacağız." dedi.

Maresca, Semenyo'nun yaşadığı durumla ilgili, "Yan bağ ya da buna benzer bir şey, kas sorunu değil." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 10 maçta süre bulan 26 yaşındaki Semenyo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.